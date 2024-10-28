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抗議升壓站申請過程違法 雲林口湖自救會陳情縣府要求撤照

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
睿日光電在雲林縣口湖鄉謝厝村興建太陽能案場升壓站，居民認為過程多處違法，今再度到縣府、議會抗議、陳情。記者陳雅玲／攝影
睿日光電在雲林縣口湖鄉謝厝村興建太陽能案場升壓站，居民認為過程多處違法，今再度到縣府、議會抗議、陳情。記者陳雅玲／攝影

睿日光電在雲林口湖鄉謝厝村興建太陽能案場升壓站，居民認為過程多處違法，今再度到縣府、議會抗議、陳情，自救會副會長羅清水表示，業者另涉綠能弊案已備被起訴，要求縣府撤銷同意函及容許使用，並控告縣府圖利。縣長張麗善表示，已行文能源署重新審查。

謝厝村民針對睿日光電升壓站一案，不滿地點鄰近淨水場，且業者在甲地開會、乙地蓋光電，自組口湖鄉反變電自救會，多次到縣府、議會陳情，要求縣府廢止業者的同意函、土地容許使用。先前縣府已要求業者在未取得地方共識前先停工，但上周五又有重機具進場，引起居民不滿，今近百人到縣府、議會抗議、陳情，並由副議長蔡咏鍀接下陳情書。

自救會副會長羅清水表示，先前業者曾向居民提告恐嚇、強制、侵入私人土地等罪，非常可惡，且睿日光電另涉綠能光電弊案，自救會要求縣府應積極處理，盡快撤照。

自救會指出，業者在申請文件中，故意將新湖段108地號及鄰近土地虛報為「不利農業耕作區」，欺騙縣政府核發地方同意函，並藉此向經濟部能源署申請籌設許可函，縣府未對睿日光電的申請內容進行核實，錯誤核准「非都容許」使用申請，他們同步到雲林地檢署控告雲林縣政府圖利。

民進黨議員蔡孟真、張維崢、蔡永富、洪如萍、林文彬、江文登今在議會也針對該案進行質詢。張麗善受訪表示，謝厝升壓站爭議已超過2年，她感到痛心與遺憾，公部門基於依法行政的情況下，無法及時配合民眾訴求，她感到很遺憾，但縣府已積極尋求各種管道解套，上周五已向能源署提出重新審查、撤銷升壓站籌設許可等，希望中央能夠體恤民意，讓鄉親不用再埋鍋造飯、面對風吹日曬的辛苦。

張麗善表示，公務人員本於職責審查，皆是依法行政，無論是律師或陳情民眾，在司法沒有定讞前，都應該無罪推論，不要無限上綱或羅織罪名，希望大家能夠讓整件事回歸專業，回歸正常司法案件審理程序，由司法人員判定。

雲林縣政府建設處代理處長鄭峯明表示，睿日光電在口湖謝厝寮興建升壓站是由能源署核准籌設計畫書，縣府會將陳情民眾意見轉請能源署妥為處理。

睿日光電在雲林縣口湖鄉謝厝村興建太陽能案場升壓站，居民認為過程多處違法，今再度到縣府、議會抗議、陳情，縣長張麗善（左）表示，已行文能源署要求重新審查。記者陳雅玲／攝影
睿日光電在雲林縣口湖鄉謝厝村興建太陽能案場升壓站，居民認為過程多處違法，今再度到縣府、議會抗議、陳情，縣長張麗善（左）表示，已行文能源署要求重新審查。記者陳雅玲／攝影
睿日光電在雲林縣口湖鄉謝厝村興建太陽能案場升壓站，居民認為過程多處違法，今再度到縣府、議會抗議、陳情，副議長蔡咏鍀（前排右二）接下陳情書。記者陳雅玲／攝影
睿日光電在雲林縣口湖鄉謝厝村興建太陽能案場升壓站，居民認為過程多處違法，今再度到縣府、議會抗議、陳情，副議長蔡咏鍀（前排右二）接下陳情書。記者陳雅玲／攝影

口湖鄉 自救會 雲林

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