台南永康汙水下水道新管線用戶接管工程開工 造福1850戶

台南市永康區是全市人口最多的行政區、高樓大廈還持續不斷興建，生活廢水汙水暴增行程。市府水利局表示，經費超過3億元的PA分區第三標管線及用戶接管工程預計11月1日開工，訂115年底完成5301公尺汙水管線接管約1850戶，提升全市用戶接管率約0.25%。

水利局表示，分區第三標的管線及用戶接管工程預計11月開工，施工範圍主要包括永華路以東、文化路及西勢路以南、富強路一段194巷以西，以及公園路至北興路和富強路一段2巷以北的區域。

截至9月永康汙水下水道系統已完成25072戶的用戶接管。正進行第二期建設，計畫期程到116年。第二期工程已3項發包案正在施工。

水利局表示，為讓民眾了解下水道重要及用戶接管相關配合事項，將於工程施工前舉辦說明會，詳盡說明施工方法並解答民眾疑問，期待市民踴躍參加。用戶接管建設完成後，居住環境將顯著改善，市民的生活品質也將大幅提升。

水利局表示，施工期間難免產生「暫時性的噪音」影響交通，須請市民配合交通疏導並體諒施工人員辛勞。汙水下水道建設是城市進步的指標，完成用戶接管工程後，將進一步改善當地自然生態，淨化河川水質，顯著減少蚊蟲滋生和水溝異味，讓市民擁有更美好的家園。