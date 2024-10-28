旅美碩士壯世代求職屢碰壁 雲嘉南區銀髮中心助再就業

台南一名59歲李姓男子，曾官拜空軍中校、駐美採購，還擁有美國碩士學歷及多張證照，在外界看來學經歷相當亮眼，但退伍後為照顧家人，展開長達7年的居家照護，後來為重返職場，投出上百封履歷卻石沉大海，所幸經勞動部雲嘉南區銀髮人才資源中心牽線下，總算成功就職，開啟職涯第2春。

「從沒想過投出上百封履歷，居然回覆不到1成！」李大哥說，自己的職業軍旅生涯多采多姿，更駐美3年擔任採購，取得美國北維州大學碩士學歷，而後選擇在40多歲退伍，重新規畫職涯與社會接軌，但後來因家人生病居家照顧7年，再度求職時卻四處碰壁。

他提到，在照護空閒之餘仍會不斷充實自我，取得多張證照保持競爭力，相信學經歷不會輸人，但年齡卻成為自己求職的一大阻礙，令人灰心，之後透過台南就業中心推介至製造業任職，孰料又遇上疫情整個打亂。

李大哥在因緣際會下，接觸到雲嘉南區銀髮人才資源中心，並參加職涯探索與成長課程，透過銀髮中心與大潤發共同辦理的銀髮職訓後就業活動，總算順利入職賣場擔任安保工作；目前已穩定就業5個月，因資格符合勞動部推行的「壯世代就業獎勵」，還能申領獎勵金3萬。

李大哥表示，職訓後就業計畫給中高齡求職者很好的機會與適應過程，不怕找工作不易，反而更有效率， 很感謝雲嘉南分署及銀髮友善企業的協助，重返職場更快上手，很欣慰能穩定就業。