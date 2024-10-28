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不是雞也不是鵝 台南巨大水雉裝置藝術超吸睛
台南隆田Cha Cha園區近日新完成巨大水雉裝置藝術「友善之雉」，呼應在地水雉，不料竟遭部分民眾誤認為雞或鵝？工作人員哭笑不得之際，順勢推出「正名」打卡好康活動。
台南400農漁地景藝術節熱鬧開展，從10月19日延續至明年4月底共有6座大型戶外藝術裝置遍布台南新化果菜市場、隆田chacha文化資產教育園區、總爺藝文中心、蕭壠文化園區、七股觀海樓、青鯤鯓青山漁港。
其中隆田Cha Cha園區的「友善之雉」，造型可愛逗趣成為許多遊客駐足打卡的景點，近日卻因水雉造型被部分大小朋友誤認是「雞」、「鵝」，讓工作人員哭笑不得，順勢帶起「正名」打卡活動，邀請民眾拍照打卡並在社群上寫下「這是水雉」，一起推廣官田熱門打卡地景。
隆田園區進一步指出，這起笑話是遊客致電園區說稱找不到考古展地點，而本人目前園區內的「大雞」旁邊，讓工作人員一度一頭霧水，後來想起園區最近多了地景藝術水雉，才知道被民眾誤認成雞；甚至許多小孩經過也問爸媽是雞還是鵝，最後才知道是水雉，增添笑料。
也因此，園區決定好好推廣「水雉」，凡民眾於臉書打卡，即可獲得園區貼紙，而園區活動發文下標註兩位朋友，最多讚數者將再送大禮包。
文化局長謝仕淵說，「友善之雉」是知名地景藝術家劉哲安的作品，在總爺藝文中心6米高的梅花鹿竹編作品，也是出自其手；而過去水雉又被稱為「菱角鳥」，曾一度全台僅存50隻瀕臨絕種，隨著友善環境推廣，加上鄰近水雉生態園區復育有成，才又慢慢受到重視，而藝術家作品也希望喚起民眾對農業與生態重要性，讓藝術作品賦予更深層意義。
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