世界中學運動會台南泳將奪2金1銀 市府長期培訓展成果

2024年世界中學生運動會正在巴林麥納麥舉行，中華隊有119名選手參加，其中來自台南市長榮女中吳亮昀、新豐高中吳祐嘉及台南女中李姵萱，在游泳項目50公尺仰式、蛙式、女子400混合式接力分別獲得2金1銀，為台灣爭光。

南市體育局表示，此次世界中學生運動會，游泳項目中華隊派出4男、4女選手與賽，其中南女中李姵萱、長榮女中吳亮昀、新豐高中吳祐嘉在頭兩日的賽程裡，都有優異表現，吳祐嘉在個人項目男子50公尺蛙式中以28.41獲得銀牌，吳亮昀在50公尺仰式以26.37拿下金牌，而女子團體400混合接力分，也以4分15.6秒奪得金牌，目前共計獲得2金1銀，成績亮眼。

體育局長陳良乾說，吳亮昀、吳祐嘉、李姵萱都曾在全國中等學校運動會代表南市拿下很多佳績，也都是台南市重點培育的選手，為鼓勵並支持長期培訓，市府每個月補助5000元的培訓金，並提供選手健康照護及體能訓練等相關支援，此次代表中華隊出國參賽一開始就獲得相當好的成績，接下來還有兩天的賽程，希望選手們再接再厲，拿下更多獎牌。