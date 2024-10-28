世界中學運動會台南泳將奪2金1銀 市府長期培訓展成果
2024年世界中學生運動會正在巴林麥納麥舉行，中華隊有119名選手參加，其中來自台南市長榮女中吳亮昀、新豐高中吳祐嘉及台南女中李姵萱，在游泳項目50公尺仰式、蛙式、女子400混合式接力分別獲得2金1銀，為台灣爭光。
南市體育局表示，此次世界中學生運動會，游泳項目中華隊派出4男、4女選手與賽，其中南女中李姵萱、長榮女中吳亮昀、新豐高中吳祐嘉在頭兩日的賽程裡，都有優異表現，吳祐嘉在個人項目男子50公尺蛙式中以28.41獲得銀牌，吳亮昀在50公尺仰式以26.37拿下金牌，而女子團體400混合接力分，也以4分15.6秒奪得金牌，目前共計獲得2金1銀，成績亮眼。
體育局長陳良乾說，吳亮昀、吳祐嘉、李姵萱都曾在全國中等學校運動會代表南市拿下很多佳績，也都是台南市重點培育的選手，為鼓勵並支持長期培訓，市府每個月補助5000元的培訓金，並提供選手健康照護及體能訓練等相關支援，此次代表中華隊出國參賽一開始就獲得相當好的成績，接下來還有兩天的賽程，希望選手們再接再厲，拿下更多獎牌。
體育局表示，教練與選手的辛勤付出及努力不懈是能夠持續締造出耀眼成績的關鍵，除了學校行政團隊的支持外，市府團隊也持續關心選手及隊職員的健康，提供物理治療師及運動傷害防護員到校巡迴，第一時間照顧選手健康，同時規畫了體能訓練，從減緩運動傷害到增強身體素質，雙管齊下，讓選手們都能無後顧之憂地在賽場上發揮最佳實力，也預祝中華小將們能獲得更多佳績。
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