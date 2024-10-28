快訊

超越C羅成史上最醜雕像？ 「閃電俠」韋德自嘲：那個人是誰

女兒遭男強擄強抱…母怒「身障就算了？」 張善政說話了

世界中學運動會台南泳將奪2金1銀 市府長期培訓展成果

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
吳祐嘉在個人項目男子50公尺蛙式中以28.41秒獲得銀牌。圖／南市體育局提供
吳祐嘉在個人項目男子50公尺蛙式中以28.41秒獲得銀牌。圖／南市體育局提供

2024年世界中學生運動會正在巴林麥納麥舉行，中華隊有119名選手參加，其中來自台南市長榮女中吳亮昀、新豐高中吳祐嘉及台南女中李姵萱，在游泳項目50公尺仰式、蛙式、女子400混合式接力分別獲得2金1銀，為台灣爭光。

南市體育局表示，此次世界中學生運動會，游泳項目中華隊派出4男、4女選手與賽，其中南女中李姵萱、長榮女中吳亮昀、新豐高中吳祐嘉在頭兩日的賽程裡，都有優異表現，吳祐嘉在個人項目男子50公尺蛙式中以28.41獲得銀牌，吳亮昀在50公尺仰式以26.37拿下金牌，而女子團體400混合接力分，也以4分15.6秒奪得金牌，目前共計獲得2金1銀，成績亮眼。

體育局長陳良乾說，吳亮昀、吳祐嘉、李姵萱都曾在全國中等學校運動會代表南市拿下很多佳績，也都是台南市重點培育的選手，為鼓勵並支持長期培訓，市府每個月補助5000元的培訓金，並提供選手健康照護及體能訓練等相關支援，此次代表中華隊出國參賽一開始就獲得相當好的成績，接下來還有兩天的賽程，希望選手們再接再厲，拿下更多獎牌。

體育局表示，教練與選手的辛勤付出及努力不懈是能夠持續締造出耀眼成績的關鍵，除了學校行政團隊的支持外，市府團隊也持續關心選手及隊職員的健康，提供物理治療師及運動傷害防護員到校巡迴，第一時間照顧選手健康，同時規畫了體能訓練，從減緩運動傷害到增強身體素質，雙管齊下，讓選手們都能無後顧之憂地在賽場上發揮最佳實力，也預祝中華小將們能獲得更多佳績。

吳亮昀在50公尺仰式以26.37秒'拿下金牌。圖／南市體育局提供
吳亮昀在50公尺仰式以26.37秒'拿下金牌。圖／南市體育局提供
李姵萱在女子團體400混和接力奪得金牌。圖／南市體育局提供
李姵萱在女子團體400混和接力奪得金牌。圖／南市體育局提供

運動傷害 體育

延伸閱讀

足球／U-17亞洲盃資格賽中華0：2惜敗巴勒斯坦 無緣賽會首顆進球

學生抗議成功？中大壢中運動會原遇雨取消 校方：安全無虞才舉行

籃網球／亞錦賽名次賽 中華隊輸給地主印度隊居第10

12強賽／古林睿煬退隊！中華隊3投換2投+曾頌恩遞補

相關新聞

世界中學運動會台南泳將奪2金1銀 市府長期培訓展成果

2024年世界中學生運動會正在巴林麥納麥舉行，中華隊有119名選手參加，其中來自台南市長榮女中吳亮昀、新豐高中吳祐嘉及台...

嘉義中埔連8震！整排透天出現龜裂「暫列危宅」 疏散居民

嘉義縣中埔鄉今天下午2點19分到3點31分連續發生8起規模3以上的地震，密集程度加上地鳴，許多人奪門而出，震央所在的中埔...

旅美碩士壯世代求職屢碰壁 雲嘉南區銀髮中心助再就業

台南一名59歲李姓男子，曾官拜空軍中校、駐美採購，還擁有美國碩士學歷及多張證照，在外界看來學經歷相當亮眼，但退伍後為照顧...

不是雞也不是鵝 台南巨大水雉裝置藝術超吸睛

台南隆田Cha Cha園區近日新完成巨大水雉裝置藝術「友善之雉」，呼應在地水雉，不料竟遭部分民眾誤認為雞或鵝？工作人員哭...

反九崴電廠 綠營南市長選將較勁

九崴天然氣發電廠擬進駐台南市南科園區旁的樹谷園區，地方持續反彈，成2026南市長綠營初選競逐者關心議題。賴系立委林俊憲昨...

南2都活動封路塞爆 罵聲四起

高雄、台南上周末活動多，交通癱瘓引民怨。高雄前晚萬聖節封街遊行8萬人次，市民怨「一條明華路開半個多小時」，議員批配套沒做...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。