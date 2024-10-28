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聯合盃作文賽 台南上千人初賽

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
第18屆聯合盃全國作文大賽台南區初賽昨登場，近1100名學生到建興國中參賽。記者鄭惠仁／攝影
第18屆聯合盃全國作文大賽台南區初賽昨登場，近1100名學生到建興國中參賽。記者鄭惠仁／攝影

第18屆聯合盃全國作文大賽台南區初賽昨登場，國小至高中1095名學生參加，更勝於去年。南市教育局認為，各組的題目都很生活化，且融入素養；有參賽學生說，透過比賽，把自己的想法與經驗寫出來，是挑戰也是經驗累積。

台南初賽題目，高中組是「點亮○○」，國中七年級組「一次說服的經驗」、八年級組「與自我情緒共處」、九年級組「自主學習之於我」，國小中年級組「鏡子裡的我」、高年級組「一場難忘的夢」。

台南初賽由南市教育局、開基玉皇宮協助舉辦，在建興國中舉行，許多家長到校陪賽。教育局副局長楊智雄說，各組題目都很生活化，且融入素養，也看到了想法的激發到實踐，讓孩子透過寫作更增視野。建興國中校長侯志偉多年來結合家長會鼓勵學生參加聯合盃作文大賽，他指出，閱讀寫作能力不僅有助於學習，更關係未來就業，乃至語言表達能力，會持續推動來幫助孩子。

九年級組建興國中國三學生李柏諺分享，有參加法律達人比賽，透過母親指導及網路資源分享，汲取法律知識化為內涵，把自主學習經驗透過作文呈現；八年級生文甫說，國中生要面對課業壓力，情緒也是需要面對的課題，題目很符合生活，藉此寫作機會，除提升寫作能力，也認識自己的情緒。

台南 教育局

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