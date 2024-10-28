南2都活動封路塞爆 罵聲四起

高雄、台南上周末活動多，交通癱瘓引民怨。高雄前晚萬聖節封街遊行8萬人次，市民怨「一條明華路開半個多小時」，議員批配套沒做好；台灣設計展前天在台南開幕，部分路段封閉，也挨批宣導不足。高雄、台南市府都表示會精進改善。

高市今年萬聖節活動前晚在凹子底公園登場，家長怨，攤販動線不好，根本排不了隊，也買不到東西。不少人拿去年萬聖節遊行與今年比較，「感覺今年小孩較沒參與感」。高市議員邱于軒說，人流疏散規畫一團亂，投訴爆多，民眾說他們帶孩子，看人潮大量湧入，擔心被推擠受傷，「活動規畫成功，卻沒做好周遭配套」。

高市教育局說，活動前做好準備，包含周邊交通管制宣導、導引牌面設置及沿線員警延伸哨設置，加強宣導搭乘大眾運輸工具，但前晚降雨導致民眾改開車，車流量較預期增加，天雨路滑影響車速，日後會精進。

台灣設計展第5度在台南舉辦，主展區在西市場、南美館2館，每逢假日人、車潮眾多鬧區；上周末適逢許多地方舉辦應景萬聖節活動，包含赤崁萬神節、海安商圈萬聖節派對，讓市區交通一路塞爆。

南市議員沈震東說，為設計展等活動封路，市府應統整區域內交通資訊，全面性告知並宣導，別讓民眾閃過設計展封路，卻塞在其他節慶、遊行等活動封路路口。

南市府回應，相關單位事前已安排停車及交通接駁車，並透過圖卡等媒體宣傳，呼籲多利用大眾交通運輸工具；為疏導交通，配套採假日封路，是影響最小的方式，活動結束後開放通行。