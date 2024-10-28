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林俊憲辦後援會 陳亭妃諷不聽話

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
立委林俊憲（右）溪北宗教後援會昨天成立。記者謝進盛／攝影
立委林俊憲（右）溪北宗教後援會昨天成立。記者謝進盛／攝影

賴清德總統8月要求黨內現階段不要談2026縣市長選舉，南市各陣營仍鴨子划水。賴系立委林俊憲昨成立溪北宗教後援會，市長黃偉哲、正副議長都出席；立委陳亭妃昨於麻豆總爺藝文中心辦第7場親水萌樂園活動，互別苗頭意味濃。

林俊憲溪北宗教後援會由新營太子宮主委許清標、南市前議長賴美惠、後壁泰安宮總主委王子豪、新營產業園區協進會理事長魏千芸等人身兼後援會主要幹部，以溪北地區宮、廟聯合組成，在新營太子宮席開近500桌、5千人參加，凍蒜聲不歇；市長黃偉哲、立委郭國文、議長邱莉莉、副議長林志展及近20名黨籍議員站台。

林俊憲說，從政、甚至參選下一任市長這條路上，會繼續秉持賴清德總統兼主席清廉、勤政、愛鄉土的精神；他特別說昨是「純粹廟會相挺、非選舉造勢活動」。

陳亭妃尚無角逐下屆市長的後援組織，她持續辦「妃妃姐姐親水萌樂園」的親子活動，吸引大批親子參加。

媒體詢問陳亭妃針對林俊憲辦後援會看法，她說，賴主席三令五申，在國家情勢較困窘當下，希望黨內團結不要分化，賴主席在中常會有很多叮嚀，她很認真聽，做筆記，「應該是有人沒有注意或沒有聽清楚、或是不聽主席的話，可能有些踩到了來賴主席的紅線，相信這是賴主席所不喜歡的」，自己短期內無大型造勢活動。

立委陳亭妃（前左）昨辦活動，與親子同樂。記者謝進盛／攝影
立委陳亭妃（前左）昨辦活動，與親子同樂。記者謝進盛／攝影

後援 林俊憲 陳亭妃

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