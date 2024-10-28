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反九崴電廠 綠營南市長選將較勁

聯合報／ 記者謝進盛鄭惠仁萬于甄／台南報導
反對九崴電廠進駐台南樹谷園區，逾200居民度拉布條抗爭。記者謝進盛／攝影
反對九崴電廠進駐台南樹谷園區，逾200居民度拉布條抗爭。記者謝進盛／攝影

九崴天然氣發電廠擬進駐台南市南科園區旁的樹谷園區，地方持續反彈，成2026南市長綠營初選競逐者關心議題。賴系立委林俊憲昨表態「全力要求台電撤銷籌設許可」；立委陳亭妃昨再說，會與民眾站同一陣線。

九崴電力公司曾選在安南、安定區周邊蓋電廠被拒絕，才擬換址樹谷園區，目前獲台電籌設許可，還未取得施工許可等。九崴表示，當初是依現行法規、守法守紀配合辦理執行，若立委認為法規有不合宜，敬請先行修法，不該讓守法的企業蒙受政策不當造成重大損失。

立委林俊憲、郭國文、南市副議長林志展等人到安定區順天宮前開記者會，附近居民、部分樹谷園區廠商代表約近200人前往聲援，舉抗議標語，表達反對訴求。

「反對不當設電廠！」林俊憲說，國家能源政策當然支持，但要依法、依規定，發電廠不在樹谷園區進駐行業類別中，且台電「放水」讓九崴在沒環評、沒地方政府同意下發給籌設許可，將要求台電將籌設許可撤銷。

立委陳亭妃說，自己早在質詢經濟部時表態，台南電廠漠視地方聲音，不僅只有九崴電廠的問題，已要求經濟部抓出藏鏡人，會和民眾站在同一陣線。

國民黨立委謝龍介說，如果民進黨一開始就站在人民這邊，對於電場申請案不把環評標準降低，就不會讓這麼多電場取得開發案，近半年來，看到了民進黨內為爭取2026市長初選提名，各自表達反對興建光電、火力發電的立場，令人覺得好笑。

南市經發局說，燃氣電廠電業設置須先經經濟部及環境部審查通過，有關九崴案，市府會尊重國家整體能源政策，以「守護環境、守護居民健康」為優先，同時通盤考量經濟發展供電穩定。

台電 林俊憲 經濟發展

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