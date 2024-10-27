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嘉義中埔連8震！整排透天出現龜裂「暫列危宅」 疏散居民

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣中埔鄉連8震，有5個村落傳出災情，鄉公所疏離居民，圖為有轎車遭龍門村活動中心女兒牆砸毀。圖／翻攝畫面
嘉義縣中埔鄉連8震，有5個村落傳出災情，鄉公所疏離居民，圖為有轎車遭龍門村活動中心女兒牆砸毀。圖／翻攝畫面

嘉義中埔鄉今天下午2點19分到3點31分連續發生8起規模3以上的地震，密集程度加上地鳴，許多人奪門而出，震央所在的中埔鄉有一整排透天住宅出現龜裂，另有戶民宅3樓出現水平裂痕。鄉長李碧雲說，目前有5個村落傳出零星災情，公所都先暫列為危險住宅，勸導住戶先撤離，3戶自行依親，由鄉公所安置的有1戶4人。

這次地震震央都在中埔鄉，也讓中埔鄉中埔、隆興、裕民、龍門、富收等5個村落傳出零星災情；有數起磁磚掉落、玻璃門碎裂事件通報，較為嚴重為龍門社區活動中心4樓女兒牆被震垮，磚頭掉下來砸中一部轎車，另中埔村有一排透天住宅出現牆壁龜裂與磁磚掉落，與另一戶3樓搭建交界處出現裂痕者，都先勸離住戶，並聯繫縣府有關單位勘查房屋結構是否安全、能否繼續使用。

中埔鄉長李碧雲表示，地震發生後，公所接獲數起磁磚掉落、玻璃門碎裂事件通報，較為嚴重為龍門社區活動中心4樓女兒牆被震垮，磚頭掉下來砸中一部轎車，另中埔村有一排透天住宅出現牆壁龜裂與磁磚掉落，與另一戶3樓搭建交界處出現裂痕者，都先勸離住戶，並聯繫縣府有關單位勘查房屋結構是否安全、能否繼續使用。目前由鄉公所安置於邁阿密汽車旅館的有中埔村1戶4人。

中埔 住戶 嘉義 地震

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