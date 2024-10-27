南市陳昆和之友會今成立 選出理監事捐50萬助弱勢

由台南市議員陳昆和支持者所成立的「台南市昆和之友會」，今在佳里區舉辦成立大會暨第一屆第一次理監事會，會中並頒發扶助金50萬元給弱勢團體，無黨籍的陳昆和基層雄厚，外界解讀，未來立委選舉可能再度與現任民進黨立委郭國文再度對壘。

陳昆和支持者橫跨藍綠，民進黨立委陳亭妃、市議員蔡秋蘭、國民黨議員盧崑福等人昨均到場致意，陳昨未談及選舉，強調為重拾失落已久赤子之心，一群有志熱心社會公益民眾決定成立公益團體，結合小眾力量，以行動完成為善助人的大愛，這就是昆和之友會成立的初心。期待這股力量能喚起執政者秉持公平正義照顧人民。

目前是中華民國表揚好人好事運動協會理事長的陳昆和，律師出身，落實對弱勢團體及急難者救助，擔任市議員迄今捐出議員全數薪津、研究費、選舉補助款從事公益逾千萬元，本屆投入南市第二選區立委選舉，聲勢上漲，雖然最後敗北，基層實力不容小覷。

為弘揚市議員陳昆和數十年來熱心公益精神，一群支持者自發成立昆和之友會，今天舉辦成立大會暨第一屆第一次理監事會。會中選出第一屆理事25人，監事5人，並頒發扶助金50萬元給10個單位。

第一屆昆和之友會理監事當選名單，理事長陳中正，常務理事陳進長、林佩玲、蔡祐倉、高裕祥。理事陳振華、高明華、林彥伯、林昆鋒、黃章一、顔鳳君、黃仙立、邱三福、林明德、陳永隆、陳順豐、胡智欽、吳明原、陳盈池、賴建良、王毓婕、王忠城、陳國庸、蔡順龍、吳崑源 。常務監事陳駿逸，監事黃秋月、陳玉慧、林俊亨、郭國義 。會務幹部名單：秘書長黃金保、副秘書長吳松儒、執行長陳清南、財務長李佩玟，秘書王俊傑 。