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台江志工鐵馬行 倡議南市後壁與安南締結為「姊妹區」

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台江志工鐵馬行，今騎 ubike倡議南市後壁與安南締結為「姊妹區」。圖／台南社大台江分校提供
台江志工鐵馬行，今騎 ubike倡議南市後壁與安南締結為「姊妹區」。圖／台南社大台江分校提供

台南社大台江分校綠道志工隊，今騎著U-bike沿著水圳國家綠道，從後壁火車站騎到嘉義水上媽祖廟共15公里，再探訪新港鄉大潭「岳湖」，更倡議促進後壁與安南區締結為「姊妹區」，獲得兩區區長大力支持。

社大台江分校表示，今天共有台江綠道志工隊、安東庭園河川巡守隊、長安國小、溪頂寮代天宮吳銘福委員等台江流域親師生，共同參加，12名共組水圳國家綠道生活運動踩線團，由社大台江分校執行長吳茂成帶隊，以單車走讀嘉南大圳，倡議國家綠道新生活，一路經過參訪黃家古厝、後壁國小、上茄苳顯濟宮，禮拜大道公，再越過八掌溪抵達水上外溪洲溪安宮，禮拜關聖帝君，再到水上大將爺廟、媽祖廟，禮拜媽祖，受到後壁區長李至彬區長、水上媽祖廟賴相全主委、外溪洲溪安宮葉永燦主委等人熱烈歡迎。

下午則是前往新港鄉大潭村參訪「岳湖」環村綠道營造，禮拜精忠廟岳府元帥，由在地鄉親導覽走讀岳湖環村綠道。

社大台江分校綠道志工隊在拜會過程，邀請水上媽祖廟共同響應水圳國家綠道新生活，獲得賴相全主委的認同支持，同時也建請後壁區公所能與安南區共同締結「姊妹區」，也獲得後壁區長李至彬及安南區長魏文貴支持，希望未來透過後壁與安南區合作交流，進一步串連嘉南大圳沿線行政區及村落共同參與，推展國家綠道新生活運動。

台江綠道志工隊長吳瓊桃說，今天水圳國家綠道生活倡議，騎單車悠遊水圳，非常舒服，未來會帶著社大班級同學騎u-bike，先走讀山海圳國家綠道內海之路，再一起來走水圳國家綠道，共同加入國家綠道新生活運動。

台南社大台江分校綠道志工隊，今騎著U-bike沿著水圳國家綠道，從後壁火車站騎到嘉義水上媽祖廟。圖／台南社大台江分校提供
台南社大台江分校綠道志工隊，今騎著U-bike沿著水圳國家綠道，從後壁火車站騎到嘉義水上媽祖廟。圖／台南社大台江分校提供

台江 媽祖 運動

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