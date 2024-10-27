鯤鯓王平安祭擲筊大賽 逾萬參賽者他脫穎而出獨得16萬8888元
2024鯤鯓王平安祭今傍晚落幕，最受矚目的擲筊大賽吸引逾萬人參賽 ，來自彰化二林的洪智偉與對手蘇梅君同為14聖杯，最後廟方抽籤後由洪智偉脫穎而出，獨得特別獎16萬8888元。
鯤鯓王平安鹽祭由雲嘉南濱海國家風景區管理處、南鯤鯓代天府共同舉辦，昨、今在南鯤鯓代天府廣場舉行，雲嘉南管理處長許宗民表示，2024平安鹽祭活動內容有鹽祭3部曲、平安鹽袋發放、囡仔公童玩節、導覽解說、搏杯挑戰賽、觀光署風華巡迴展、晚會、祈福鹽發送、舞台表演、觀光圈市集等活動。今年平安鹽袋吳府千歲有2個版本，雲嘉南版有1萬2000個，民眾可透過排隊獲得。
南鯤鯓代天府總幹事侯賢名表示，南鯤鯓版有1萬個鹽袋，民眾可參與最受歡迎的擲筊挑戰賽領取。
今年擲筊挑戰賽規模更勝往年，吸引逾萬人報名，連老外都來報名，特別獎獎金16萬8888元，第1名8萬8888元，第2名6萬8888元、第3名2萬8888元。另外，幸運獎21名，獎金每人6888元，總獎金共計50萬元。
歷經一番廝殺，今傍晚成績揭曉，來自彰化二林的洪智偉與台南學甲的蘇梅君均同為14聖杯，最後由侯賢名公開抽籤，由洪智偉幸運脫穎而出，獨得特別獎16萬8888元，蘇梅君則是第一獎獎金8萬8888元。
「我就是南鯤鯓代天府王爺的信徒。」來自彰化二林洪智偉帶著妻小來參賽，從事紡織業的他幾乎每年都來參賽，他說，連續8、9聖杯時，自己就有感應會得大獎，沒想到幸運之神眷顧，他感謝王爺庇佑，獎金除部分拿來還放貸，也會部分添油香來酬謝王爺。
蘇梅君則說，打算利用這筆意外之錢帶小朋友出國，一家人迄今都難以置信。
侯賢名、許宗民說，鯤鯓王平安鹽祭今年是第21年，結合觀光、產業、文化與宗教的年度盛事，2023年獲得台灣永續行動獎-金獎、亞太永續行動獎-銅獎，顯示在地跨域整合永續行動，獲得國內外評審推薦與肯定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言