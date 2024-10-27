快訊

康芮恐成57年來首個11月登陸颱風 周四變天豪雨炸3地「下到紫爆」

即起國道展開「未繫安全帶」交通大執法 昨天深夜3小時取締243件

聽新聞
0:00 / 0:00

鯤鯓王平安祭擲筊大賽 逾萬參賽者他脫穎而出獨得16萬8888元

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
鯤鯓王平安祭擲筊大賽出爐，來自彰化二林洪智偉（右）獨得特別獎16萬8888元，由南鯤鯓代天府總幹事侯賢名（左）手中接下大獎。記者謝進盛／攝影
鯤鯓王平安祭擲筊大賽出爐，來自彰化二林洪智偉（右）獨得特別獎16萬8888元，由南鯤鯓代天府總幹事侯賢名（左）手中接下大獎。記者謝進盛／攝影

2024鯤鯓王平安祭今傍晚落幕，最受矚目的擲筊大賽吸引逾萬人參賽 ，來自彰化二林的洪智偉與對手蘇梅君同為14聖杯，最後廟方抽籤後由洪智偉脫穎而出，獨得特別獎16萬8888元。

鯤鯓王平安鹽祭由雲嘉南濱海國家風景區管理處、南鯤鯓代天府共同舉辦，昨、今在南鯤鯓代天府廣場舉行，雲嘉南管理處長許宗民表示，2024平安鹽祭活動內容有鹽祭3部曲、平安鹽袋發放、囡仔公童玩節、導覽解說、搏杯挑戰賽、觀光署風華巡迴展、晚會、祈福鹽發送、舞台表演、觀光圈市集等活動。今年平安鹽袋吳府千歲有2個版本，雲嘉南版有1萬2000個，民眾可透過排隊獲得。

南鯤鯓代天府總幹事侯賢名表示，南鯤鯓版有1萬個鹽袋，民眾可參與最受歡迎的擲筊挑戰賽領取。

今年擲筊挑戰賽規模更勝往年，吸引逾萬人報名，連老外都來報名，特別獎獎金16萬8888元，第1名8萬8888元，第2名6萬8888元、第3名2萬8888元。另外，幸運獎21名，獎金每人6888元，總獎金共計50萬元。

歷經一番廝殺，今傍晚成績揭曉，來自彰化二林的洪智偉與台南學甲的蘇梅君均同為14聖杯，最後由侯賢名公開抽籤，由洪智偉幸運脫穎而出，獨得特別獎16萬8888元，蘇梅君則是第一獎獎金8萬8888元。

「我就是南鯤鯓代天府王爺的信徒。」來自彰化二林洪智偉帶著妻小來參賽，從事紡織業的他幾乎每年都來參賽，他說，連續8、9聖杯時，自己就有感應會得大獎，沒想到幸運之神眷顧，他感謝王爺庇佑，獎金除部分拿來還放貸，也會部分添油香來酬謝王爺。

蘇梅君則說，打算利用這筆意外之錢帶小朋友出國，一家人迄今都難以置信。

侯賢名、許宗民說，鯤鯓王平安鹽祭今年是第21年，結合觀光、產業、文化與宗教的年度盛事，2023年獲得台灣永續行動獎-金獎、亞太永續行動獎-銅獎，顯示在地跨域整合永續行動，獲得國內外評審推薦與肯定。

2024鯤鯓王平安祭今傍晚落幕，最受矚目的擲筊大賽出爐，吸引逾萬人參賽，最後幸運兒會後頒獎合影。記者謝進盛／攝影
2024鯤鯓王平安祭今傍晚落幕，最受矚目的擲筊大賽出爐，吸引逾萬人參賽，最後幸運兒會後頒獎合影。記者謝進盛／攝影
2024鯤鯓王平安祭今傍晚落幕，會後不少信眾排隊去鹽祈求平安，南鯤鯓代天府總幹事侯賢名為鄉親服務取鹽。記者謝進盛／攝影
2024鯤鯓王平安祭今傍晚落幕，會後不少信眾排隊去鹽祈求平安，南鯤鯓代天府總幹事侯賢名為鄉親服務取鹽。記者謝進盛／攝影
2024鯤鯓王平安祭今傍晚落幕，最受矚目的擲筊大賽出爐，圖為與會者虔誠擲筊過程。記者謝進盛／攝影
2024鯤鯓王平安祭今傍晚落幕，最受矚目的擲筊大賽出爐，圖為與會者虔誠擲筊過程。記者謝進盛／攝影
鯤鯓王平安祭擲筊大賽出爐，來自彰化二林洪智偉（右）獨得特別獎16萬8888元獎金。記者謝進盛／攝影
鯤鯓王平安祭擲筊大賽出爐，來自彰化二林洪智偉（右）獨得特別獎16萬8888元獎金。記者謝進盛／攝影

南鯤鯓代天府 彰化 特別獎

延伸閱讀

彰化表揚紫晶盃葡萄酒冠軍 12月再來場葡萄樹下的法式饗宴

彰化火葬場落腳芳苑鄉 二林鎮長將被罷免心寒不排除掛冠求

連接嘉義縣市重要交通樞紐 軍輝橋改建完工通車日期曝

觀光風華展台南北門開箱 鯤鯓王平安祭小旅行登場

相關新聞

嘉義中埔連8震！整排透天出現龜裂「暫列危宅」 疏散居民

嘉義縣中埔鄉今天下午2點19分到3點31分連續發生8起規模3以上的地震，密集程度加上地鳴，許多人奪門而出，震央所在的中埔...

席開500桌！林俊憲溪北宗教後援會成立 陳亭妃：有人踩賴清德紅線

立委林俊憲支持者今中午在新營太子宮成立大型宗教活動席開近500桌，林表示，純粹廟會相挺非選舉造勢活動。競爭對手立委陳亭妃...

嘉義中埔「連8震」傳災情！4樓女兒牆崩落砸毀轎車、社區圍牆慘倒塌

嘉義縣中埔鄉今下午2時19分起，1個半小時內發生8起地震，中央氣象署地震中心解釋，預估未來1周內，嘉義縣中埔鄉附近將出現...

鯤鯓王平安祭擲筊大賽 逾萬參賽者他脫穎而出獨得16萬8888元

2024鯤鯓王平安祭今傍晚落幕，最受矚目的擲筊大賽吸引逾萬人參賽 ，來自彰化二林的洪智偉與對手蘇梅君同為14聖杯，最後廟...

林俊憲溪北宗教後援會成立 王定宇盼盡本份：有人不聽賴清德的話

台南「林俊憲溪北宗教後援會」今天成立，民進黨立委林俊憲強調為宗教聯誼性質；立委陳亭妃與王宇定都認為，黨主席賴清德要求黨公...

嘉義連續有感地震！圍牆磚塊掉落砸損多車 咖啡店顧客遇第3震不喝了

嘉義縣中埔鄉今天下午2時19分起發生數起規模4以上的地震，中埔某處社區的圍牆磚塊掉落，停在牆邊的轎車因此受損，所幸無人受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。