鯤鯓王平安祭擲筊大賽 逾萬參賽者他脫穎而出獨得16萬8888元

2024鯤鯓王平安祭今傍晚落幕，最受矚目的擲筊大賽吸引逾萬人參賽 ，來自彰化二林的洪智偉與對手蘇梅君同為14聖杯，最後廟方抽籤後由洪智偉脫穎而出，獨得特別獎16萬8888元。

鯤鯓王平安鹽祭由雲嘉南濱海國家風景區管理處、南鯤鯓代天府共同舉辦，昨、今在南鯤鯓代天府廣場舉行，雲嘉南管理處長許宗民表示，2024平安鹽祭活動內容有鹽祭3部曲、平安鹽袋發放、囡仔公童玩節、導覽解說、搏杯挑戰賽、觀光署風華巡迴展、晚會、祈福鹽發送、舞台表演、觀光圈市集等活動。今年平安鹽袋吳府千歲有2個版本，雲嘉南版有1萬2000個，民眾可透過排隊獲得。

南鯤鯓代天府總幹事侯賢名表示，南鯤鯓版有1萬個鹽袋，民眾可參與最受歡迎的擲筊挑戰賽領取。

今年擲筊挑戰賽規模更勝往年，吸引逾萬人報名，連老外都來報名，特別獎獎金16萬8888元，第1名8萬8888元，第2名6萬8888元、第3名2萬8888元。另外，幸運獎21名，獎金每人6888元，總獎金共計50萬元。

歷經一番廝殺，今傍晚成績揭曉，來自彰化二林的洪智偉與台南學甲的蘇梅君均同為14聖杯，最後由侯賢名公開抽籤，由洪智偉幸運脫穎而出，獨得特別獎16萬8888元，蘇梅君則是第一獎獎金8萬8888元。

「我就是南鯤鯓代天府王爺的信徒。」來自彰化二林洪智偉帶著妻小來參賽，從事紡織業的他幾乎每年都來參賽，他說，連續8、9聖杯時，自己就有感應會得大獎，沒想到幸運之神眷顧，他感謝王爺庇佑，獎金除部分拿來還放貸，也會部分添油香來酬謝王爺。

蘇梅君則說，打算利用這筆意外之錢帶小朋友出國，一家人迄今都難以置信。