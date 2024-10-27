林俊憲溪北宗教後援會成立 王定宇盼盡本份：有人不聽賴清德的話

台南「林俊憲溪北宗教後援會」今天成立，民進黨立委林俊憲強調為宗教聯誼性質；立委陳亭妃與王宇定都認為，黨主席賴清德要求黨公職暫不討論縣市長選舉，做好本份的事較重要。

台南市新營太子宮主導及邀請超過200間宮廟，今天在新營太子宮舉辦「林俊憲溪北宗教後援會」成立大會，席開500桌，現場熱鬧，除林俊憲本人出席，台南市長黃偉哲、議長邱莉莉及多名民進黨市議員到場。

林俊憲會後接受媒體聯訪表示，這次主要是台南溪北地區許多彼此間本來就有互動的宮廟，主動結合幫他成立後援會，為宗教聯誼性質，跟政治、初選還扯不上，真正的政治性後援會，應該會等明年時機比較成熟時，才會考慮成立。

王定宇透過影片說明表示，賴清德已在民進黨中常會說過好幾次，現在國家內部面臨在野黨杯葛，外部形勢也很險峻，要求所有黨公職不應在此時討論縣市長選舉的事，有人選擇不聽黨主席的話，或有人認為自己有特權，可以不聽主席的話，但至少他自己的部分，就是把當下立委本份做好。

王定宇說，下屆台南市長選舉還有兩年多時間，把現在角色扮演好，對總統賴清德執政團隊及國家才是好事，至於市長選舉，相信市民會做最明智判斷，看看誰比較適任，目前應尊重及接受黨主席要求，不是討論或表態進行市長選舉的時候，希望黨主席的話大家都聽進去。

陳亭妃今天在麻豆總爺藝文中心舉辦親水萌樂園親子活動，接受媒體聯訪被問到對林俊憲溪北宗教後援會成立一事看法，她說，尊重，自己做好本份的事比較重要。

陳亭妃表示，賴清德在民進黨中常會中多次強調，國家情勢較困窘狀態，希望黨內團結不要分化，她也是以此為方向一直努力，應該有人是沒聽清楚或不聽黨主席的話，可能有些踩到黨主席紅線，相信這是黨主席不喜歡的。

她說，最近透過在台南各角落舉辦親子活動，除了關心小朋友，也是要讓大家知道民進黨一直與民眾站在一起，盼民眾保持對民進黨的信心。