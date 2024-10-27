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台灣設計展活動封路僅提前2天公告引民怨 南市府：會再改進

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
因應台灣設計展開展，台南市政府配合人潮溢流及機車停車需求，針對忠義路、中正路至府前路等路段進行封路，並作為機車停車空間，但封路公告卻僅提前2天公告，讓居民感到相當不便。圖／南市文化局提供
因應台灣設計展開展，台南市政府配合人潮溢流及機車停車需求，針對忠義路、中正路至府前路等路段進行封路，並作為機車停車空間，但封路公告卻僅提前2天公告，讓居民感到相當不便。圖／南市文化局提供

適逢萬聖節來臨，台南本周末各地多達40處應景活動，此外，一年一度的台灣設計展也在26日開幕，湧入大批觀光人潮，南市府初估超過30萬人次參觀，但也讓台南市中心鬧區交通塞爆，部分因活動封路的路段竟只提前短短2天公告，引發不少民怨。對此，南市府表示，會再檢討改進，預留充分時間公告。

台灣設計展以「是台南，當是未來」為主題，第5度在台南舉辦，主展區位於西市場、南美館2館，是台南每逢假日人、車潮眾多的鬧區；本周適逢萬聖節前的假期，許多地方也舉辦應景活動，包含赤崁萬神節、海安商圈萬聖節派對等，導致台南市區交通一路「紅線」塞爆。

有市民反映，「市區每條路都不能過，騎到哪裡塞到哪裡，不是廟會不能過，就是活動不能過」；更有居民在市長黃偉哲臉書留言質疑，「家門口雙向馬路因活動封路，但竟是活動前2天才在路口放牌子告知，沒事先通知住戶，也沒告知應變及如何進出，就要一連封3個周末六日，真的是很不方便。」

市議員沈震東表示，台灣設計展26日順利開幕帶來許多觀光人、車潮，而適逢萬聖節來臨，台南這2天市區也有相當多應景活動，包含赤崁萬神節、海安商圈萬聖節派對、台南國際餐酒嘉年華等，導致市區交通相當壅塞，尤其西門路、民生路一帶，另外機車停車空間也不足。

沈震東提到，針對設計展等活動封路的部分，市府後續應先統整區域內的交通資訊，全面性告知民眾並加強宣導，別讓民眾閃過設計展封路，卻塞在其他節慶、遊行等其他活動封路的路口。

對此，南市府回應，因預期湧入大量人潮，交通局與相關單位事前已安排停車空間及交通接駁車，並透過圖卡等媒體宣傳方式，呼籲民眾多利用大眾交通運輸工具；同時為順利疏導交通，配套採取假日封路，其範圍以影響最小的方式辦理，活動結束後則立即開放通行。

交通局也說明，西市場部分除配合原有國華街與正興街假日徒步區延長實施時段外，南美館2館配合人潮溢流及機車停車需求，忠義路、中正路至府前路等路段進行封路，忠義路沿線住戶仍可告知義交彈性放行，不便之處懇請受影響的住戶能夠諒解。

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台灣設計展26日開幕湧入大批觀光人潮，南市府初估超過30萬人次參觀，但也讓市中心鬧區交通塞爆，對此，南市府呼籲民眾多利用大眾交通運輸工具前往觀展。圖／南市文化局提供
台灣設計展26日開幕湧入大批觀光人潮，南市府初估超過30萬人次參觀，但也讓市中心鬧區交通塞爆，對此，南市府呼籲民眾多利用大眾交通運輸工具前往觀展。圖／南市文化局提供
適逢萬聖節來臨，台南本周末各地多達40處應景活動，加上台灣設計展本周開幕，2天來湧入大批觀光人潮、車潮，讓台南交通塞爆，對此，台南市政府呼籲民眾，可多利用大眾交通運輸工具。圖／南市文化局提供
適逢萬聖節來臨，台南本周末各地多達40處應景活動，加上台灣設計展本周開幕，2天來湧入大批觀光人潮、車潮，讓台南交通塞爆，對此，台南市政府呼籲民眾，可多利用大眾交通運輸工具。圖／南市文化局提供

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