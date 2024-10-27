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嘉義連續有感地震！圍牆磚塊掉落砸損多車 咖啡店顧客遇第3震不喝了

中央社／ 嘉義市27日電
嘉義縣中埔鄉27日下午發生數起規模4以上地震，中埔某處社區圍牆磚塊掉落，砸中停在牆邊的轎車，造成多輛車毀損，所幸無人受傷。（民眾提供） 中央社
嘉義縣中埔鄉27日下午發生數起規模4以上地震，中埔某處社區圍牆磚塊掉落，砸中停在牆邊的轎車，造成多輛車毀損，所幸無人受傷。（民眾提供） 中央社

嘉義中埔鄉今天下午2時19分起發生數起規模4以上的地震，中埔某處社區的圍牆磚塊掉落，停在牆邊的轎車因此受損，所幸無人受傷。

根據中央氣象署的資料顯示，下午2時19分發生中埔鄉規模4.8、深度5.6公里有感地震；2時21分發生中埔鄉規模3.3、深度8.7公里有感地震；2時28分發生中埔鄉規模4.5、深度5.8公里有感地震；2時56分發生中埔鄉規模4.9、深度5公里有感地震；3時9分發生中埔鄉規模3.8、深度5.6公里有感地震。

嘉義人相當有感，中埔鄉某處社區的圍牆磚塊掉落，磚塊砸中停在牆邊的轎車，造成多輛轎車的擋風玻璃碎裂，所幸無人受傷。

國王蝴蝶咖啡店吳姓業者表示，地震當下，窗戶發生陣陣聲響，店內有20名消費者瞬間躲在桌子下掩護，但搖第3次後，數名消費者拿著行李離去，也有原本要前來取咖啡豆的消費者臨時告知擇期。

嘉義縣民懷疑與昨天凌晨1時58分發生規模3.1的地震有關，更擔憂觸口斷層會因此甦醒。

中正大學地球與環境科學系專任教授溫怡瑛表示，今天下午2時19分起中埔鄉發生多起規模4以上地震，且深度很淺，民眾相當有感。

溫怡瑛指出，根據目前的資料顯示，今天地震發生的地點位於木屐寮斷層附近，該地點在2017年5月時曾發生過規模5.1地震，跟今天的地震系列相當像。

溫怡瑛說，今天下午地震有2次達規模4以上的地震，未來1、2天內會有多起餘震發生，呼籲民眾多加注意。

中埔 嘉義 地震

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