席開500桌！林俊憲溪北宗教後援會成立 陳亭妃：有人踩賴清德紅線

立委林俊憲支持者今中午在新營太子宮成立大型宗教活動席開近500桌，林表示，純粹廟會相挺非選舉造勢活動。競爭對手立委陳亭妃意有所指說，「可能有人不察踩到賴清德主席的紅線」，這是賴清德主席不喜歡的，自己短期內也無大型造勢活動。

立委陳亭妃今下午在麻豆總爺藝文中心舉辦第七場「妃妃姐姐親水萌樂園」親子活動，對於初選對手立委林俊憲今在新營舉辦大型宗教後援會成立，會前短暫回應。

媒體詢問林俊憲已說明，這是宗教團體支持者所發起相挺活動，並非一般選舉造勢活動，陳亭妃說，賴清德主席已三申五令，在國家情勢比較困窘當下，都希望（我們）能團結不要分化，她是以這樣的方向在努力，且賴主席在中常會有很多叮嚀，她自己也很認真聽，做筆記。

陳意有所指說，這應該是有人沒有注意或沒有聽清楚、或是不聽主席的話，可能有些踩到了賴主席的紅線，相信這是賴主席所不喜歡的。

媒體追問陳亭妃林俊憲稱「信賴之友會」也大都是挺他，陳亭妃笑稱「我們都是賴系」，且主席已說現在就是「台灣派」、「民主系」，都是同樣一個陣營，每個人都有方向，但目標一致就是台灣加油，台灣更好、台南加油。