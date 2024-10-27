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席開500桌！林俊憲溪北宗教後援會成立 陳亭妃：有人踩賴清德紅線

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
立委陳亭妃今下午在麻豆總爺藝文中心舉辦第七場「妃妃姐姐親水萌樂園」親子活動。記者謝進盛／攝影
立委陳亭妃今下午在麻豆總爺藝文中心舉辦第七場「妃妃姐姐親水萌樂園」親子活動。記者謝進盛／攝影

立委林俊憲支持者今中午在新營太子宮成立大型宗教活動席開近500桌，林表示，純粹廟會相挺非選舉造勢活動。競爭對手立委陳亭妃意有所指說，「可能有人不察踩到賴清德主席的紅線」，這是賴清德主席不喜歡的，自己短期內也無大型造勢活動。

立委陳亭妃今下午在麻豆總爺藝文中心舉辦第七場「妃妃姐姐親水萌樂園」親子活動，對於初選對手立委林俊憲今在新營舉辦大型宗教後援會成立，會前短暫回應。

媒體詢問林俊憲已說明，這是宗教團體支持者所發起相挺活動，並非一般選舉造勢活動，陳亭妃說，賴清德主席已三申五令，在國家情勢比較困窘當下，都希望（我們）能團結不要分化，她是以這樣的方向在努力，且賴主席在中常會有很多叮嚀，她自己也很認真聽，做筆記。

陳意有所指說，這應該是有人沒有注意或沒有聽清楚、或是不聽主席的話，可能有些踩到了賴主席的紅線，相信這是賴主席所不喜歡的。

媒體追問陳亭妃林俊憲稱「信賴之友會」也大都是挺他，陳亭妃笑稱「我們都是賴系」，且主席已說現在就是「台灣派」、「民主系」，都是同樣一個陣營，每個人都有方向，但目標一致就是台灣加油，台灣更好、台南加油。

對於林俊憲稱，現在的活動還不是正式參選活動，陳亭妃稱「尊重」，自己還是遵照賴主席做自己份內該做的事。

爭取民進黨南市市長初選出線的立委林俊憲今成立溪北宗教後援會 ，競爭對手陳亭妃意有所指說，有人不聽賴主席的話。記者謝進盛／攝影
爭取民進黨南市市長初選出線的立委林俊憲今成立溪北宗教後援會 ，競爭對手陳亭妃意有所指說，有人不聽賴主席的話。記者謝進盛／攝影
立委陳亭妃今下午在麻豆總爺藝文中心舉辦第七場「妃妃姐姐親水萌樂園」親子活動。記者謝進盛／攝影
立委陳亭妃今下午在麻豆總爺藝文中心舉辦第七場「妃妃姐姐親水萌樂園」親子活動。記者謝進盛／攝影

林俊憲 賴清德 陳亭妃

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