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國際廚藝挑戰賽「創意果醬餐盤畫」 家齊餐飲科奪3金
家齊高中餐飲科學生朱家芸、黃崇玹、謝嘉蓁參加南市觀旅局正舉辦中的「台南美食之都國際廚藝挑戰賽」，分別以「北門井仔腳瓦盤鹽田」、「南台灣第一家百貨公司-林百貨」、「百年老店-再發號肉粽」、作品創作出融合歷史、文化與美食的果醬餐盤畫，勇奪金牌為校爭光。
校方表示，家齊高中今年創校100周年，又是台南建城400年，選手們將這些重要的歷史背景化為藝術表現，讓作品深具文化價值和時代意義。評審團對作品的設計美感與創新構思給予高度認同，這些畫盤作品不僅僅是單純的果醬畫，更是對台南深厚文化底蘊的真摯致敬。
指導老師林佩怡分享，這次比賽成果是學生們長期努力的結晶，並特別感謝學校對學生的全面支持，使學生在準備過程中不僅累積了專業經驗，也激發了創意潛能。期許選手們未來持續精進，在餐飲領域以創意傳遞台南之美，將家鄉的文化傳承發揚光大。
朱家芸、黃崇玹、謝嘉蓁說，參加台南美食之都國際廚藝挑戰賽，讓他們對台南的歷史與人文有更深入的理解，並透過創意料理表達出對這座城市的熱愛與認同；希望未來能將這些經驗應用到更多創作中，持續為推廣台南在地文化而努力。
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