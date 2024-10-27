拚市長初選 林俊憲溪北宗教後援會成立近5000人與會

民進黨下屆南市市長競爭白熱化，立委林俊憲溪北宗教後援會今中午在新營太子宮成立，席開近500桌、5000人，現場凍蒜聲不歇，瞬間炒熱選舉氣氛。

民進黨南市市長初選熱，身兼民進黨主席的賴清德總統8月21日在中常會提醒黨內暫勿談論縣市長選舉，但許多縣市仍低調運作，其中已布局下屆台南市長黨內初選的立委林俊憲、陳亭妃更是勤跑地方。林俊憲當時被問及此事，他認為，賴清德是說選舉，黨內初選應較低調、鴨子划水，希望大家用比較潛水式的方式進行。

不過，賴系子弟日來密集在原南縣區「做球」給林俊憲，相關建設爭取必提及林俊憲，甚至穿上與林俊憲一起掛名的背心穿梭基層，大大提升林在縣區的曝光度。

超過200間溪北地區宮、廟代表以及數千名在地信徒，今中午齊聚新營太子宮停車場廣場，參與由溪北地區宮、廟聯合為立委林俊憲所成立的宗教後援會造勢活動。

包括太子宮主任委員許清標、南市市議會前議長賴美惠、後壁泰安宮總主委王子豪以及新營產業園區協進會理事長魏千芸等身兼後援會主要幹部，原表定474桌，之後還追加逼近500桌，有超過5千位信眾及支持者湧入，場面熱絡壯觀。

除了台南市長黃偉哲到場，南市議會議長邱莉莉、副議長林志展、立委郭國文、市議員蔡筱薇、周嘉韋、李宗翰、沈家鳳、王宣貿、蔡蘇秋金、謝舒凡、陳秋宏、林依婷、沈震東、朱正軒、黃肇輝、蔡麗青、鄭佳欣、郭鴻儀、黃麗招等人，幾乎涵蓋多數賴系人馬。

此一後援會組織，除了由太子宮主委許清標擔任會長職務，前議長賴美惠與新營廠協會理事長魏千芸兩人擔任榮譽會長，泰安宮總主委王子豪則是兼任總幹事一職；副會長職務則包括柳營代天院主委盧朝仁、蘇厝真護宮主委陳榮春、佳里金唐殿主委黃維明、角帶保安宮主委邱文清、新營同濟宮主委顏東義、鹽水土庫上帝廟主委陳火盛、下營上帝廟總幹事許禹錦、財團法人馬稠後關帝廳副董事長魏肯堂等人。