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雲林北港香客觀光人次高 特產麻油、糕餅年產值數億元

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣府今攜手北港形象商圈發展協會舉辦「北港國際糕餅麻油節」，現場有2千份麻油雞、糕餅展示供民眾品嘗，為在地產業行銷，縣長張麗善（右）大口品嘗傳統大餅。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府今攜手北港形象商圈發展協會舉辦「北港國際糕餅麻油節」，現場有2千份麻油雞、糕餅展示供民眾品嘗，為在地產業行銷，縣長張麗善（右）大口品嘗傳統大餅。記者陳雅玲／攝影

雲林縣北港鎮不僅是宗教大鎮，特產糕餅、麻油年年創造數億產值，朝天宮前的糕餅、麻油一條街更是遊客採買伴手禮必去之地，縣府今攜手北港形象商圈發展協會舉辦「北港國際糕餅麻油節」，現場有2千份麻油雞、糕餅展示供民眾品嘗，為在地產業行銷。

雲林縣長張麗善、副議長蔡咏鍀、縣議員蔡孟真、北港鎮長蕭美文等人今天連袂為北港國際糕餅麻油節宣傳，眾人大口品嘗傳統大餅，張麗善當場豎起大拇指說好吃。

張麗善表示，北港鎮長期以來都是雲林縣的重要觀光及宗教重鎮，根據觀光署統計，今年一至八月朝天宮觀光人次已突破800萬，是全縣最熱門的景點，北港不僅擁有豐富的歷史文化資源和著名的傳統美食，在地特產糕餅與麻油聞名全台，朝天宮前的糕餅、麻油一條街日日人潮絡繹不絕，盼藉由糕餅麻油節持續帶進人潮，促進地方觀光商機。

北港形象商圈發展協會理事長黃文通表示，多數遊客到北港朝天宮拜拜後，不忘在廟前採買糕餅、麻油，每年產值數億，為地方帶來龐大商機。

縣府建設處代理處長鄭峯明表示，北港國際糕餅麻油節已舉辦多年，今年活動特色除傳統糕餅與麻油的展示與品嘗外，並新增親子臉譜彩繪DIY活動，邀請大小朋友一同創作、發揮創意，透過手作體驗深入感受北港的文化傳承。

雲林縣府今攜手北港形象商圈發展協會舉辦「北港國際糕餅麻油節」，現場有2千份麻油雞、糕餅展示供民眾品嘗，為在地產業行銷。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府今攜手北港形象商圈發展協會舉辦「北港國際糕餅麻油節」，現場有2千份麻油雞、糕餅展示供民眾品嘗，為在地產業行銷。記者陳雅玲／攝影
雲林縣北港鎮不僅是宗教大鎮，特產糕餅、麻油年年創造數億產值，朝天宮前的糕餅、麻油一條街更是遊客採買伴手禮必去之地。記者陳雅玲／攝影
雲林縣北港鎮不僅是宗教大鎮，特產糕餅、麻油年年創造數億產值，朝天宮前的糕餅、麻油一條街更是遊客採買伴手禮必去之地。記者陳雅玲／攝影
雲林縣北港鎮不僅是宗教大鎮，特產糕餅、麻油年年創造數億產值，朝天宮前的糕餅、麻油一條街更是遊客採買伴手禮必去之地。記者陳雅玲／攝影
雲林縣北港鎮不僅是宗教大鎮，特產糕餅、麻油年年創造數億產值，朝天宮前的糕餅、麻油一條街更是遊客採買伴手禮必去之地。記者陳雅玲／攝影

北港朝天宮 張麗善 雲林

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