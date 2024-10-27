雲林今年催生逾5千名新生兒 生育津貼預算提早用罄將追加預算

雲林縣政府為催生人口，今明兩年推出「6億元萬寶龍計畫」，每名新生兒可獲生育津貼6至13萬元，原預計一年補助5千名，今年截至10月中旬已補助5300名新生兒，發出逾3億元生育津貼，縣府預估，新生兒數將超過預期，會追加預算補助。

雲林縣連年人口「生不如死」，縣長張麗善今年宣布推出萬寶龍催生計畫，加碼3萬元營養金，原今明兩年新生兒父母僅需1人設籍雲林3個月，即可申請6萬元、第四胎起每胎13萬元生育津貼，另加碼3包尿布，目標2年催生一萬名新生兒，但戶政人員發現有父母領到津貼後就遷出雲林，人口紅利短暫，縣府為此7月起修改實施辦法，父或母一方須在籍並住滿8個月才可申請。

縣府社會處長林文志表示，實施辦法修改後，新生兒人數仍持續增加，第5000名嬰兒10月8日已於麥寮戶政事務所登記，該名嬰兒是第3胎，可領到生育津貼3萬元及新生兒營養禮金3萬元，總計6萬元，另加碼送3包尿布。

林文志指出，截至10月中旬，已補助逾5300名新生兒，發出逾3億元生育津貼，其中有一對雙胞胎是家中第四、五胎新生兒，父母一口氣領到26萬元生育津貼，因新生兒數增加速度超乎預期，每年3億元生育津貼已不足，將追加預算補助。

新生兒增加人數超乎預期，張麗善表示，為照顧雲林縣的家庭與兒少，除提升相關補助，縣府積極打造友善育兒環境，已設置6間親子館提供完善的親子共遊共學空間與相關育兒資源服務、設置7所公共托育空間收托2歲以下幼兒，降低育兒家庭的負擔。