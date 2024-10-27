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串連阿里山重要聯絡道路 台三線吳鳳橋將以4億4393萬改建

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
台三線吳鳳橋跨八掌溪，是沿八掌溪上重要橋梁之一，圖左前方是仁義潭入水口。記者李宗祐／攝影
台三線吳鳳橋跨八掌溪，是沿八掌溪上重要橋梁之一，圖左前方是仁義潭入水口。記者李宗祐／攝影

台三線吳鳳橋是嘉義縣中埔鄉、番路鄉與竹崎、梅山鄉聯通道路聯，且串連台三線與阿里山風景區重要聯絡道路，已逾40年，屬於老舊橋梁，有出水高度、橋長以及耐洪能力不足等問題，公路局雲嘉南區養護工程分局歷經3次招標發包，以4億4393萬餘元決標，預計今年11月底申報開工， 2027年10月完工。

跨八掌溪聯絡嘉義縣市重要橋梁軍輝橋預計在今年11月中旬完工，上游位於台三線重要路段的吳鳳橋接續開工。

台三線北起台北市南至屏東市，全長共計436.3公里，吳鳳橋跨八掌溪，為銜接嘉義縣番路與中埔兩鄉重要連絡橋梁，有仁義潭水庫風景區、阿里山公路牛埔仔大草原及石卓自然生態保育區等；周邊有九龍山寺、正德寺、義德寺、紫雲寺及龍隱寺等著名廟宇，是這區域重要觀光道路。

雲嘉南區養護工程分局表示，吳鳳橋完工至今已將近40年，屬老舊橋梁，並經檢討吳鳳橋現況梁底低於計畫堤頂達64公分，橋長160公尺亦低於計畫河寬168 公尺，有出水高度不足、橋長不足、橋梁耐洪能力不足等問題。加上近來極端氣候強降雨常造成河水暴漲，因該橋梁下部基礎已有明顯裸露現象，橋梁基礎恐不堪湍流大水沖刷，將危及通行安全。

雲嘉南區養護工程分局表示，召開多次公聽會匯集各界意見後公開招標，但因原物料等問題，今年8月2日第3次招標，9月20日決標，主體工程決標金額4億4393萬8585元，工程期限1050日曆天，預計今年11月底前申報開工，惟需辦理各項施工工計劃及丁類危評通過後方能進場施工，預計完工日期2027年10月。

吳鳳橋改建工程範圍位於285K+760～286K+240，工程長約480公尺（含橋梁及引道），寬約20公尺，坐落嘉義縣番路鄉，屬於丘陵區，北端及南端銜接既有道路，主橋跨越八掌溪。因台三線係居民主要聯外道路，施工期間先以舊橋通行為主，待新橋及前後引道完成後，則以半半施工施作後續道路工程。

台三線吳鳳橋串連台三線與阿里山風景區重要聯絡道路，據統計通行車輛每年逾360萬。記者李宗祐／攝影
台三線吳鳳橋串連台三線與阿里山風景區重要聯絡道路，據統計通行車輛每年逾360萬。記者李宗祐／攝影
台三線吳鳳橋是嘉義縣中埔鄉、番路鄉與竹崎、梅山鄉聯通道路聯，且串連台三線與阿里山風景區重要聯絡道路。記者李宗祐／攝影
台三線吳鳳橋是嘉義縣中埔鄉、番路鄉與竹崎、梅山鄉聯通道路聯，且串連台三線與阿里山風景區重要聯絡道路。記者李宗祐／攝影
台三線吳鳳橋是嘉義縣中埔鄉、番路鄉與竹崎、梅山鄉聯通道路聯，且串連台三線與阿里山風景區重要聯絡道路，已逾40年，屬於老舊橋梁。記者李宗祐／攝影
台三線吳鳳橋是嘉義縣中埔鄉、番路鄉與竹崎、梅山鄉聯通道路聯，且串連台三線與阿里山風景區重要聯絡道路，已逾40年，屬於老舊橋梁。記者李宗祐／攝影

台三線 嘉義 橋梁

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