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賴系立委表態反九崴電廠 陳亭妃：會和民眾站同一陣線

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
賴系子弟兵立委林俊憲、郭國文今表態「堅決反對不當設址電廠」；立委陳亭妃則說，自己早在經濟部質詢時表態，不僅只有九崴電廠，台南電廠漠視地方聲音，已要求經濟部抓出藏鏡人，會和民眾站在同一陣線。圖／陳亭妃服務處提供
賴系子弟兵立委林俊憲、郭國文今表態「堅決反對不當設址電廠」；立委陳亭妃則說，自己早在經濟部質詢時表態，不僅只有九崴電廠，台南電廠漠視地方聲音，已要求經濟部抓出藏鏡人，會和民眾站在同一陣線。圖／陳亭妃服務處提供

台南天然氣發電廠設置近期在地方引起熱議，賴系子弟兵立委林俊憲、郭國文今表態「堅決反對不當設址電廠」；立委陳亭妃則說，自己早在經濟部質詢時表態，台南電廠漠視地方聲音，不僅只有九崴電廠的問題，已要求經濟部抓出藏鏡人，會和民眾站在同一陣線。

九崴發電廠設置案近期因樹谷園區部分廠商及當地居民抗爭，指出電力製造業非屬園區許可進駐之產業，引發關注，也讓檯面上有意角逐2026台南市長的立委在此時紛紛表態，對此，陳亭妃強調，「她只能管好自己的態度，對於其他人的表態不便回應」。

陳亭妃表示，九崴電廠和寶椿電廠設置計畫引發眾多民眾陳情，其中，九崴電廠雖取得天然氣設置核准，但先前選址於台南安南、安定區周邊被地方拒絕，後來傳出議會通過決議擬移至樹谷園區，也遭到園區廠商反對。

另外，寶椿電廠則是嚴重違反行政程序，原申請地點土地遭台糖拒絕予以使用後，尚未進一步重新提出申請，也沒有設置地點，就四處舉辦說明會，造成善化、官田、麻豆區等當地居民人心惶惶，民眾都堅決表達反對的態度。

她強調，儘管穩定的電力供應至關重要，但在安全第一是原則，民眾無虞是關鍵，地方居民不滿森霸、九崴和寶椿電廠未依法設置的問題，絕對不容忽視，必要時會和民眾站在同一陣線。

陳亭妃

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