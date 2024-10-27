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反九崴電廠進駐樹谷園區 賴系立委及居民拉布條聲援

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
反對九崴電廠進駐樹谷園區，逾200居民再度拉布條抗爭。記者謝進盛／攝影
反對九崴電廠進駐樹谷園區，逾200居民再度拉布條抗爭。記者謝進盛／攝影

九崴天然氣發電廠擬進駐台南樹谷園區日前引起地方譁然，外界視為賴系人馬的立委林俊憲郭國文、南市議會副議長林志展等人，今在地方開記者會反對，林俊憲更要求政府應撤銷籌設許可，另擇適當地點。

九崴電力公司表示，當初是依現行法規、守法守紀配合辦理執行，若立委認為法規有任何不合宜，敬請立委先行修法，不該讓守法且已上路推進的企業蒙受政策不當造成重大損失。

至於立委提出退場機制，九崴表示，尊重立委提案，但一切都應在修法完成，提出完善的退場機制、確保業者權利才算圓滿。否則像之前，九崴擬在安南區設立電廠，方圓1公里以上均無住家，卻因部分民意集結民代抗爭以「選址不當」及議會決議要求轉往工業區設立，硬是逼著業者離開安定區，轉往樹谷園區。但結果卻是又再次遭遇地方抗議。

林俊憲、郭國文、林志展、市議員蔡麗青、黃麗昭等人今上午在安定區中榮里順天宮前召開記者會，不少附近地區居民及部分樹谷園區廠商代表約近200人前往聲援，並高舉各種抗議標語布條及手舉牌，表達反對訴求。

「反對不當設電廠！」林俊憲說明，他不是反對光電、反對設電廠，而是反對亂設電廠，並抨擊台電「亂來」，由於台電「放水」，讓九崴在沒環評、沒地方政府同意下發給籌設許可，將全力要求台電將籌設許可撤銷。

林指出，國家能源政策大家當然支持，但要依法、依相關規定進行，發電廠並不在樹谷園區可進駐行業類別中，不可在錯誤地方設電廠。

「根本是當初太陽光電小二甲事件重演！」

郭國文也表示，過去台電簽訂購售電合約（Power Purchase Agreement；簡稱PPA），必須滿足供氣證明、土地證明、系統衝擊評估、以及與地方最相關環評核准函與地方政府同意函5大條件，但台電在2023年「放水」簽約，把環評與地方政府同意函拿掉，才引發九崴爭議。

他說，行政程序過度簡便造成九崴到處亂找設置電廠地點，火力發電更不符合樹谷園區核准的行業別，雖然換地點，但仍不當選址，郭強調，並非反對設置電廠，而是反對錯誤選址。

他也強調，九崴與台電不斷以「能源自給率」來誤導輿論，郭國文反擊，電力供應從未以單一縣市來盤點，如果九崴這麼擔心供電自給率，那應優先到自給率0%的台北市設廠，更直言九崴就是無法取得環評，才是問題關鍵。

另外，九崴以供應南科用電需求作為「非設廠不可」，郭國文指出，台電核准的南科供電量為3.29GW，目前用電僅2.3397GW，僅使用7成。即便南科有三期擴建，但用電計畫早於2021年1月6日核准0.1GW，當時根本沒有興建九崴或其他電廠規畫，南科用電也與九崴無關，希望業者不要再釋放不實消息。

反對九崴電廠進駐樹谷園區，逾200居民再度拉布條抗爭。記者謝進盛／攝影
反對九崴電廠進駐樹谷園區，逾200居民再度拉布條抗爭。記者謝進盛／攝影
反對九崴電廠進駐樹谷園區，逾200居民再度拉布條抗爭。記者謝進盛／攝影
反對九崴電廠進駐樹谷園區，逾200居民再度拉布條抗爭。記者謝進盛／攝影
九崴電廠預定進駐樹谷園區地方譁然抗爭聲浪大。記者謝進盛／攝影
九崴電廠預定進駐樹谷園區地方譁然抗爭聲浪大。記者謝進盛／攝影
奇景光電董事長吳炳昇（左起）、南市議員黃麗昭、南市議會副議長林志展、立委林俊憲、郭國文、市議員蔡麗青、直得科技董事長陳麗芬重申反對九崴電廠進駐樹谷園區。記者謝進盛／攝影
奇景光電董事長吳炳昇（左起）、南市議員黃麗昭、南市議會副議長林志展、立委林俊憲、郭國文、市議員蔡麗青、直得科技董事長陳麗芬重申反對九崴電廠進駐樹谷園區。記者謝進盛／攝影

台電 林俊憲 郭國文

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