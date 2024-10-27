快訊

NBA／不老傳說！詹姆斯大三元狂寫紀錄 末節連砍16分助湖人3連勝

花椰菜為何該買先切好的？烹飪專家解析優點及最方便料理方式

長者超愛「超大螢幕手機」火速消失？網曝買氣太弱：它變最佳解

聽新聞
0:00 / 0:00

全台唯一無縣誌 雲林縣補助鄉鎮市完成最後拼圖

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣二崙鄉公所啟動鄉誌編纂，公開徵求史料。圖／二崙鄉公所提供
雲林縣二崙鄉公所啟動鄉誌編纂，公開徵求史料。圖／二崙鄉公所提供

雲林縣是全台唯一尚未出版縣誌的縣市，2022年啟動編纂，因縣內14鄉鎮尚未完成鄉鎮誌，縣府今年補助各鄉鎮完成縣誌最後拼圖，二崙鄉公所將提供300至500元報酬公開徵求史料。

雲林縣2022年啟動縣誌編纂，目前進度已達50%，編纂過程中，發現許多鄉鎮的鄉誌尚未編纂，或完成年代久遠需要編修，為補齊縣誌拼圖，縣府今年啟動各鄉鎮誌編纂計畫，由縣府補助280萬元、鄉鎮公所自籌120萬元進行。

縣府文化觀光處圖資科長陳文祥表示，除斗六、四湖、古坑、西螺、口湖、虎尾等6鄉鎮因先前已完成鄉鎮市誌，尚不須編修，昂其餘14鄉鎮由縣府補助啟動編纂，目前僅元長、土庫還未啟動，預計年底前14鄉鎮都將完成招標作業。

二崙鄉公所日前啟動鄉誌編纂，邀請臺陽文史研究學會纂修，預計將耗時2年，代理鄉長林正平宣布將公開徵求文獻、影像歷史資料，通過審核者可獲得300至500元不等報酬。

林正平表示，二崙鄉共有18村落，是雲林詔安客家人主要聚落之一，鄉誌編纂有助於保留詔安客家豐富的資產，鄉親若有二崙鄉有關的古文書、老照片、舊地圖、手稿、字畫、族譜、出版品等歷史資料，歡迎踴躍提供。

報酬 客家人 雲林

延伸閱讀

遇圓形綠燈怎麼轉民眾搞不清 雲林警局長自製看板說明

雲彰光電肅貪案 二崙鄉長等3人再延押、2鄉代會主席交保

全球人壽守護3弱勢族群 連3年捐助雲林縣政府微型保單

公糧收購明年預算行政院未編足 雲林近300農民明北上聲援

相關新聞

9縣市「好咖」 齊聚古坑拚人氣

台灣咖啡節昨起兩周末假日在古坑綠色隧道盛大登場，雲林縣長張麗善主持開幕，強調今年以「齊聚好咖」為主題規畫城市咖啡廳，首度...

雲林北港香客觀光人次高 特產麻油、糕餅年產值數億元

雲林縣北港鎮不僅是宗教大鎮，特產糕餅、麻油年年創造數億產值，朝天宮前的糕餅、麻油一條街更是遊客採買伴手禮必去之地，縣府今...

串連阿里山重要聯絡道路 台三線吳鳳橋將以4億4393萬改建

台三線吳鳳橋是嘉義縣中埔鄉、番路鄉與竹崎、梅山鄉聯通道路聯，且串連台三線與阿里山風景區重要聯絡道路，已逾40年，屬於老舊...

雲林今年催生逾5千名新生兒 生育津貼預算提早用罄將追加預算

雲林縣政府為催生人口，今明兩年推出「6億元萬寶龍計畫」，每名新生兒可獲生育津貼6至13萬元，原預計一年補助5千名，今年截...

賴系立委表態反九崴電廠 陳亭妃：會和民眾站同一陣線

台南天然氣發電廠設置近期在地方引起熱議，賴系子弟兵立委林俊憲、郭國文今表態「堅決反對不當設址電廠」；立委陳亭妃則說，自己...

反九崴電廠進駐樹谷園區 賴系立委及居民拉布條聲援

九崴天然氣發電廠擬進駐台南樹谷園區日前引起地方譁然，外界視為賴系人馬的立委林俊憲、郭國文、南市議會副議長林志展等人，今在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。