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全台唯一無縣誌 雲林縣補助鄉鎮市完成最後拼圖
雲林縣是全台唯一尚未出版縣誌的縣市，2022年啟動編纂，因縣內14鄉鎮尚未完成鄉鎮誌，縣府今年補助各鄉鎮完成縣誌最後拼圖，二崙鄉公所將提供300至500元報酬公開徵求史料。
雲林縣2022年啟動縣誌編纂，目前進度已達50%，編纂過程中，發現許多鄉鎮的鄉誌尚未編纂，或完成年代久遠需要編修，為補齊縣誌拼圖，縣府今年啟動各鄉鎮誌編纂計畫，由縣府補助280萬元、鄉鎮公所自籌120萬元進行。
縣府文化觀光處圖資科長陳文祥表示，除斗六、四湖、古坑、西螺、口湖、虎尾等6鄉鎮因先前已完成鄉鎮市誌，尚不須編修，昂其餘14鄉鎮由縣府補助啟動編纂，目前僅元長、土庫還未啟動，預計年底前14鄉鎮都將完成招標作業。
二崙鄉公所日前啟動鄉誌編纂，邀請臺陽文史研究學會纂修，預計將耗時2年，代理鄉長林正平宣布將公開徵求文獻、影像歷史資料，通過審核者可獲得300至500元不等報酬。
林正平表示，二崙鄉共有18村落，是雲林詔安客家人主要聚落之一，鄉誌編纂有助於保留詔安客家豐富的資產，鄉親若有二崙鄉有關的古文書、老照片、舊地圖、手稿、字畫、族譜、出版品等歷史資料，歡迎踴躍提供。
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