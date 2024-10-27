9縣市「好咖」 齊聚古坑拚人氣

台灣咖啡節昨起兩周末假日在古坑綠色隧道盛大登場，雲林縣長張麗善主持開幕，強調今年以「齊聚好咖」為主題規畫城市咖啡廳，首度由9縣市96家咖啡業者，推出不凡的咖啡風情，「好咖盡出」歡迎全國愛好咖啡者把握機會來品嘗選購。

古坑是台灣咖啡原鄉，台灣咖啡節進入第22年，今年首度擴大到花蓮、台東、桃園、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義等9縣市，此外日本和瓜地馬拉等國，共96家知名業者，跨國際城市品牌共同打造「城市咖啡廳」，規模歷年最大，也引導民眾建立各縣市「咖啡地圖」選購優質咖啡。

昨天開幕式張麗善率縣府團隊、日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史、古坑鄉長林慧如、立委張嘉郡等人主持，10月26、27日、11月1至3日兩個周末假期在古坑綠色隧道，結合農產市集，數百個攤位熱鬧滾滾。

各攤咖啡拚香氣更拚人氣，古坑在地咖啡業者張宸偉主打「氮氣咖啡」，將咖啡打入低溫氮氣，經3天發酵釋放出咖啡中的蛋白質，散發獨特奶香與果香，更有層次感，吸引不少人嘗鮮。

林慧如表示，古坑咖啡種植面積約70公頃，多年來採取精品路線發展有成，並打響國際知名度。