289處道路標線易誤導 南市府允改善

道路標線及標誌不清或錯誤，常衍生交通事故及紛爭，台南市警局盤點提出289處路口右轉標線易誤導，但大多未改善，議員指處理量能嚴重不足，案件延宕數個月已是常態，建議市府應成立交通工程大隊；市府允諾研議並先從增加預算加速改善。

市議員朱正軒指出，警方處理交通意外事故時，提報一件路口60公尺內的直右標線改善，起因是發生一件路口右轉側撞事故，汽車當事人說，是標線允許他在路口中間車道右轉，才發現這個標線不合理，市警局盤點共提出289處，但交通局大部分都還沒改善。

朱正軒說，依道安條例102條，右轉車應距路口30公尺前顯示方向燈，換入外側車道，駛至路口後再行右轉；由慢車道右轉時應於距交岔路口30至60公尺處，換入慢車道，但現況有許多右轉指向線畫設太靠近路口，汽車右轉與直行機車易發生側撞。

交通局長王銘德，右轉車道的指向線很重要，會加強盤點改善；交通局說明，路口右轉車輛依規定應提前匯至虛線外側，道路如留有慢車道，右轉車輛要提前匯出至慢車道，逕行右轉仍會遭罰，目前道路標線設計並無陷阱之處，但有些右轉指向線太靠近路口，駕駛誤會到路口才轉換車道，會逐步改善或先塗銷。

「人力嚴重不足是主因」！朱正軒說，陳情會勘案件爆增逾3萬件，交通管制科才34名人力，交通局要求用路人重視標線，務必增加人力、經費，標線未完成、斑駁不清或邏輯錯誤等要加速改善。

王銘德表示，因分區成立工程大隊需養很多機具，需再評估；標線改善1年編列5千多萬元，明年再增加1千多萬元，提高改善速度；市長黃偉哲說，成立交通工程大隊會思考，並系統性檢討幹道的標線。