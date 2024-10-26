台灣設計展首日湧30萬人 最美古蹟市場「大菜市」首亮相

2024台灣設計展今天開幕，西市場與台南市美術館2館兩大主展區、湧入大批觀展人潮，結合多場在地活動，吸引超過30萬人在各大展區、大小活動參觀。

2024台灣設計展以「是台南，當是未來」為主題，主展場之一的西市場，聚焦在台南的吃與穿主題，策展團隊實際走訪台南物產產區與多間充滿能量的台南在地紡織企業，將其田野調查成果，透過「踅台南‧造市場」及「踅 se̍h西市」、「西門布市」等展覽與觀展眾分享。

同時，在整個街區中，配合以「開市西市場」為主題的環境馬戲、劇場導覽、環境舞蹈、大排舞等活動，歷經古蹟修復後首次重新面世的西市場，宛若重返過去「大菜市」的繁盛興隆。

台南在地多場驚豔活動也同時登場，包括「台南藝術節-夢向明日的港口」、「赤嵌萬神節」、「開市西市場」、台南國際餐酒嘉年華與國立台灣文學館館慶「文學暢秋日」。

其中與赤嵌朋派商圈合作辦理「赤嵌萬神節」，以豐富的音樂、戲劇、藝陣表演等藝術文化元素，東方的媽祖與西方的聖母瑪利亞更首次受邀同台，活動現場匯聚了兩百家品牌攤商參與市集，讓民眾享受多樣化的體驗。

市長黃偉哲表示，今日設計展周邊活動共吸引逾30萬人次，設計展首周活動精采可期、展覽內容也十分豐富，設計展展期至11月10日，請大家繼續期待接下來兩周的各式活動。