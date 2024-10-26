嘉義縣萬聖變裝趴開跑 縣農會推出應景「魔豆點心包」

萬聖節將至，許多幼兒園舉辦萬聖變裝趴，充滿濃厚萬聖節氣氛，嘉義縣農會也推出應景「魔豆點心包」，採用國產黑豆、花生、米等雜糧製作，縣長翁章梁趕場參加活動，也到大林運動公園參加展售發表，發點心給盛裝打扮的小朋友。

孩子們大聲喊著「不給糖就搗蛋」，翁章梁與嘉義縣農會總幹事黃貞瑜、大林鎮長許有疆、議員江志明等人一起發糖果，分送縣農會新推出國產雜糧「魔豆點心包」，陪著孩子們一起感受萬聖節氣氛，又能吃得健康又安心。

黃貞瑜說，縣農會推廣國產雜糧，結合花生、紅豆、綠豆、紅薏仁、黑豆、玉米等嘉義縣農特產，打造萬聖節「魔豆點心包」，希望讓消費者多了解雜糧好處與多樣化的食用方式，選擇自身有益的健康飲食習慣。

嘉義縣青農總會長張翠玲說，雜糧食品有不同食用方式，且含有非常豐富的營養，黑豆富含花青素、膳食纖維及維生素A，有助於抗氧化、腸胃道的蠕動及眼睛的保健，提供多項雜糧食品試吃，希望讓大家更認識雜糧益處。

翁章梁下午也到朴子資優生幼兒園，發糖果給小朋友。幼兒園董事長涂崑和說，每2年舉辦一次萬聖節活動，很多家長學生都很期待，今年盛大舉辦遊行至朴子配天宮，全程約2.9公里，盼讓大家都有參與的感覺，也讓小朋友有萬聖節氣氛。