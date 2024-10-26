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花生醬獲金馬獎伴手禮 虎尾農會推虎霸王花生新品

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
虎尾農會虎霸王花生醬禮盒今年榮獲金馬獎伴手禮認證。記者蔡維斌／攝影
虎尾農會虎霸王花生醬禮盒今年榮獲金馬獎伴手禮認證。記者蔡維斌／攝影

雲林虎尾鎮農會推動花生契作，是國內第一家獲產銷履歷的農會，主打虎霸王花生系列產品廣受好評，今年除榮獲金馬獎伴手禮，更推出「椒燕花生」及「經典花生」新品，元長、北港農會也推出「紅珍珠花生糖」、「花生糕餅」，今天發表會由縣長張麗善代言，期能打開雲林花生新市場。

虎尾農會總幹事蔡武吉表示，農會多年來積極推廣產銷履歷花生契作，面積達220公頃，加工廠也通過ISO22000及HACCP國際食品衛生安全管理雙驗證，自產自銷產品達約20項，是國內第一家具有產銷履歷驗證的農會。

蔡武吉說，今年以花生與燕麥調配出虎霸王「椒燕」花生，可搭配優格、牛奶食用，營養又好吃，適合作為健康餐點，同時也研發「經典花生」，透過獨特的烘製工法，保留純粹的花生原有香脆，保證讓人一口接一口，新品的研發上市，將可提升虎霸王的競爭力。

今天虎尾農會舉辦新品發表會，公布2項新品外，也公開獲得「金馬61」伴手禮的虎霸王花生醬禮盒，吸引不少民眾嘗鮮，肯定新品的風味，來自台中的方姓市民說，他是虎霸王愛用者，新品花生加燕麥，營養風味都加分，經典花生有濃濃的土豆香，真好吃。

和虎尾農會產業策略聯盟的元長、北港農會等也同步發表新品。北港農會融合北港糕餅及花生推出「花生糕餅」，元長農會「紅珍珠花生糖」、莿桐合作農場則將花生與米結合作成「花生米香」，讓雲林花生更多樣化。

縣長張麗善表示，雲林花生占全國九成，新品接連上市，顯見各農會研發的用心，尤其虎尾農會今年獲得金馬獎伴手禮認證，是雲林之光。

虎尾農會推出「椒燕花生」及「經典花生」虎霸王系列新品，別具風味。記者蔡維斌／攝影
虎尾農會推出「椒燕花生」及「經典花生」虎霸王系列新品，別具風味。記者蔡維斌／攝影
虎尾農會花生醬禮盒獲金馬獎伴手禮驗證，並推出「椒燕花生」及「經典花生」虎霸王系列新品，雲林縣長張麗善為新品代言。記者蔡維斌／攝影
虎尾農會花生醬禮盒獲金馬獎伴手禮驗證，並推出「椒燕花生」及「經典花生」虎霸王系列新品，雲林縣長張麗善為新品代言。記者蔡維斌／攝影

伴手禮 張麗善 產銷履歷 虎尾鎮 農會 雲林

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