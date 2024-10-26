台南289處路口標線不清 恐誤導民眾成「陷阱」？交通局允改善

道路標線及標誌不清或錯誤，常衍生交通事故及紛爭，台南市警局盤點提出289處路口右轉標線易誤導，但大多未改善，議員指1年會勘量達3萬多件，但交通管制科才30多名人力，處理量能嚴重不足，案件延宕數個月已是常態，建議市府應成立交通工程大隊；市府允諾研議並先從增加預算加速改善。

市議員朱正軒指出，警方在處理交通意外事故時，有提報一件路口60公尺內的直右標線改善，起因是發生一件路口右轉側撞事故，汽車當事人說，是標線允許他在路口中間車道右轉，才發現這個標線不合理；市警局盤點共提出289處易誤導民眾的標誌，但交通局大部分都還沒改善。

朱正軒說，依道安條例102條，右轉車應距路口30公尺前顯示方向燈，換入外側車道，駛至路口後再行右轉。由慢車道右轉時應於距交岔路口30至60公尺處，換入慢車道，但現況有許多右轉指向線太靠近路口，另在中華西路家樂福前竟出現直右車道在慢車道左側的錯誤車道規畫，務必加速改善。

交通局長王銘德，右轉車道的指向線很重要，之前有盤點過可能是漏掉，會再重新盤點；交通局說明，路口右轉車輛依規定應提前匯至虛線外側，道路如留有慢車道，右轉車輛如未提前匯出至慢車道逕行右轉仍會遭罰，目前道路標線設計並無陷阱之處，但部分右轉指向線太靠近路口，駕駛誤會到路口才轉換車道，會逐步改善或先塗銷。

「人力嚴重不足是主因」！朱正軒說，每年民代、民眾關心及1999陳情案件，會勘就逾3萬件，交通管制科才34名人力，交通局要求用路人重視標線，務必增加人力、經費，標線未完成、斑駁不清或邏輯錯誤等要加速改善。

王銘德表示，因分區成立工程大隊需養很多機具，是否更有效率需評估；標線改善1年編列5千多萬元，明年再增加1千多萬元，提高改善速度；市長黃偉哲說，成立交通工程大隊會思考，並系統性檢討幹道的標線改善。