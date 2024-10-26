快訊

淡水捷運站爆人潮！粉專提醒「不要再前往」又刪文 北捷解釋了

高雄萬聖節活動人潮擠爆捷運站 民眾怒轟交管破功：疏運沒規劃

聽新聞
0:00 / 0:00

阿里山樂野村百合花盛開 花卉溫室限時開放民眾參觀

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣阿里山鄉樂野村百合花盛開，阿里山百合生產合作社的花卉溫室限時開放民眾參觀。圖／民眾提供
嘉義縣阿里山鄉樂野村百合花盛開，阿里山百合生產合作社的花卉溫室限時開放民眾參觀。圖／民眾提供

嘉義阿里山鄉樂野村百合花開，今年舉辦首屆「阿里山百合花季」，阿里山百合生產合作社荷蘭引進30個品種示範種植，還有市面上不常見的百合品種，10月27日起至11月1日開放溫室讓民眾自由參觀，百合花綻放色彩繽紛、美不勝收，讓民眾更認識百合花產業。

阿里山百合生產合作社理事主席郝鳳霽說，阿里山樂野村海拔約1500公尺，適合高山百合花生長，百合花一年四季都可生產，今年首次舉辦阿里山百合花季，從荷蘭引進30個新品種示範種植，包含常見香水百合以及玫瑰百合、重瓣百合，還有市面上不常見的百合品種。

阿里山百合生產合作社是花卉產銷班第4班班員為基底，以共產共銷的模式，讓阿里山百合花能夠一年四季生產，郝鳳霽說，盼透過舉辦阿里山百合花季，讓更多遊客在阿里山目睹百合花盛開姿態，也有30新品種的示範種植，讓更多百合花品項呈現在花園裡。

阿里山鄉長高瑞芳表示，阿里山百合已經在阿里山種植超過30年，裡面的員工多數為在地原住民，百合花產業深耕在阿里山一起與地方共好，期許未來可以結合公所、縣府、農糧署、阿管處等公部門資源共同投入辦理阿里山百合花季，開創阿里山的新觀光亮點。

郝鳳霽也說，阿里山不僅以櫻花聞名，更擁有獨特的一年四季都能生產的百合花，阿里山百合花季明天起至11月1日開放參觀，還設有票選活動，選出心目中最愛百合花，盼讓更多人認識百合花產業，以阿里山得天獨厚的地理位置與海拔高度，孕育了阿里山百合花多樣魅力。

嘉義縣阿里山鄉樂野村百合花盛開，阿里山百合生產合作社的花卉溫室限時開放民眾參觀。圖／民眾提供
嘉義縣阿里山鄉樂野村百合花盛開，阿里山百合生產合作社的花卉溫室限時開放民眾參觀。圖／民眾提供
嘉義縣阿里山鄉樂野村百合花盛開，阿里山百合生產合作社的花卉溫室限時開放民眾參觀。圖／民眾提供
嘉義縣阿里山鄉樂野村百合花盛開，阿里山百合生產合作社的花卉溫室限時開放民眾參觀。圖／民眾提供
嘉義縣阿里山鄉樂野村百合花盛開，阿里山百合生產合作社的花卉溫室限時開放民眾參觀。圖／民眾提供
嘉義縣阿里山鄉樂野村百合花盛開，阿里山百合生產合作社的花卉溫室限時開放民眾參觀。圖／民眾提供

嘉義 生產合作社 荷蘭 阿里山

延伸閱讀

阿里山樂野村百合花季 10/27至11/1溫室開放參觀

醫奉34／首位中醫師獲獎 卓青峰每周上阿里山持續21年

全台TOP8森林遊樂區遠離塵囂 親近大自然、放鬆身心好去處

妹子到全聯買1冷泡茶「比手搖還好喝」 一票人點頭：每次都買一堆

相關新聞

台灣設計展首日湧30萬人 最美古蹟市場「大菜市」首亮相

2024台灣設計展今天開幕，西市場與台南市美術館2館兩大主展區、湧入大批觀展人潮，結合多場在地活動，吸引超過30萬人在各...

花生醬獲金馬獎伴手禮 虎尾農會推虎霸王花生新品

雲林縣虎尾鎮農會推動花生契作，是國內第一家獲產銷履歷的農會，主打虎霸王花生系列產品廣受好評，今年除榮獲金馬獎伴手禮，更推...

羅文嘉到台南談「人生風景」 分享從客家小孩到從政歷程

海基會副董事長羅文嘉下午應成大企業管理協進會邀請，以「人生風景」為題演講。他說，近來演講都與兩岸有關，但因受邀時還沒有接...

台南289處路口標線不清 恐誤導民眾成「陷阱」？交通局允改善

道路標線及標誌不清或錯誤，常衍生交通事故及紛爭，台南市警局盤點提出289處路口右轉標線易誤導，但大多未改善，議員指1年會...

阿里山樂野村百合花盛開 花卉溫室限時開放民眾參觀

嘉義阿里山鄉樂野村百合花開，今年舉辦首屆「阿里山百合花季」，阿里山百合生產合作社從荷蘭引進30個品種示範種植，還有市面上...

影／台灣咖啡節雲林首邀9縣市參加 優質好咖盡出加氮氣引人氣

台灣咖啡節今起兩周末假日在古坑綠色隧道盛大登場；雲林縣長張麗善主持開幕，強調今年以「齊聚好咖」為主題規畫城市咖啡廳，並首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。