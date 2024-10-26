阿里山樂野村百合花盛開 花卉溫室限時開放民眾參觀

嘉義阿里山鄉樂野村百合花開，今年舉辦首屆「阿里山百合花季」，阿里山百合生產合作社從荷蘭引進30個品種示範種植，還有市面上不常見的百合品種，10月27日起至11月1日開放溫室讓民眾自由參觀，百合花綻放色彩繽紛、美不勝收，讓民眾更認識百合花產業。

阿里山百合生產合作社理事主席郝鳳霽說，阿里山樂野村海拔約1500公尺，適合高山百合花生長，百合花一年四季都可生產，今年首次舉辦阿里山百合花季，從荷蘭引進30個新品種示範種植，包含常見香水百合以及玫瑰百合、重瓣百合，還有市面上不常見的百合品種。

阿里山百合生產合作社是花卉產銷班第4班班員為基底，以共產共銷的模式，讓阿里山百合花能夠一年四季生產，郝鳳霽說，盼透過舉辦阿里山百合花季，讓更多遊客在阿里山目睹百合花盛開姿態，也有30新品種的示範種植，讓更多百合花品項呈現在花園裡。

阿里山鄉長高瑞芳表示，阿里山百合已經在阿里山種植超過30年，裡面的員工多數為在地原住民，百合花產業深耕在阿里山一起與地方共好，期許未來可以結合公所、縣府、農糧署、阿管處等公部門資源共同投入辦理阿里山百合花季，開創阿里山的新觀光亮點。

郝鳳霽也說，阿里山不僅以櫻花聞名，更擁有獨特的一年四季都能生產的百合花，阿里山百合花季明天起至11月1日開放參觀，還設有票選活動，選出心目中最愛百合花，盼讓更多人認識百合花產業，以阿里山得天獨厚的地理位置與海拔高度，孕育了阿里山百合花多樣魅力。