影／台灣咖啡節雲林首邀9縣市參加 優質好咖盡出加氮氣引人氣

台灣咖啡節今起兩周末假日在古坑綠色隧道盛大登場；雲林縣長張麗善主持開幕，強調今年以「齊聚好咖」為主題規畫城市咖啡廳，並首度邀請來自9縣市96家咖啡業者，推出不凡的咖啡風情，「好咖盡出」雲林縣府歡迎全國愛好咖啡者把握機會來品嘗選購。

古坑是台灣咖啡原鄉，2003年開辦台灣咖啡節已進入22年，每年咖啡賽奪得世界冠軍的經典咖啡比比皆是，今年更首度擴大邀請花蓮、台東、桃園、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義等9縣市，此外日本和瓜地馬拉等國，共96家知名業者，跨國際城市品牌共同打造「城市咖啡廳」，優質好咖市集應有盡有，讓咖啡族一次逛個夠。

今天開幕式由雲林縣長張麗善率縣府團隊、日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史、古坑鄉長林慧如、立委張嘉郡等人共同主持，10月26、27日、11月1至3日兩個周末假期在古坑綠色隧道，結合農產市集，數百個攤位熱鬧滾滾。

會場各攤咖啡拚香氣更拚人氣，古坑在地咖啡業者張宸偉主打「氮氣咖啡」，將咖啡打入低溫氮氣，經3天發酵釋放出咖啡中的蛋白質，散發獨特奶香與果香，更有層次感，吸引不少人嘗鮮。

古坑鄉長林慧如表示，古坑咖啡種植面積約70公頃，多年來採取精品路線發展有成，並打響國際知名度，歡迎全國民眾一起共享。農業處長魏勝德說，今年咖啡節定調「齊聚好咖」96家品牌咖啡參展，規模歷年最大，也引導民眾建立各縣市「咖啡地圖」選購優質咖啡。

張麗善說，10月的雲林最好玩，一連串活動延續到11月，國慶焰火、國際偶戲節接連登場，至今已創下逾200萬觀光人次，尤其今年咖啡節更集結全國各地咖啡業者技術「好咖雲集」，歡迎全國民眾把握機會遊雲林喝好咖。活動內容可上2024台灣咖啡節官網或FB社群平台查詢。