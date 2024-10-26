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「左流右新」加強保護 台南市幼兒運動會設疫苗接種站

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市幼兒運動會新營場（11月2日）、永華場（11月16日）設立疫苗接種站。圖／台南市衛生局提供
台南市幼兒運動會新營場（11月2日）、永華場（11月16日）設立疫苗接種站。圖／台南市衛生局提供

11月1日起「左流右新」 將開放第二階段公費對象接種，流感疫苗開放至50歲以上、新冠JN.1疫苗則開放全民(年滿6個月以上)接種 ，台南市幼兒運動會新營場（11月2日）、永華場（11月16日）設立疫苗接種站，鼓勵大小朋友攜帶健保卡前來響應疫苗接種（幼兒請另加攜帶幼童預防接種記錄卡）。

市長黃偉哲提醒秋冬將至，近日溫度有感下降，呼吸道傳染病的威脅亦日益增大，除了留意早晚溫差，也應盡快完成疫苗接種，尤其病毒株變異，過去接種的疫苗保護力皆已衰退，只有接種最新的流感及新冠JN.1疫苗才能有效預防傳染病與重症的發生。

為了提升市民朋友疫苗接種的可近性，除了合約院所持續提供接種服務外，部分行政區衛生所、里民活動中心加開疫苗接種站，請符合第一階段公費接種對象包含學齡前嬰幼童、65歲以上長者、醫療相關人員、以及高風險疾病族群者等11類族群，呼朋引伴就近前往接種站接種疫苗。

衛生局長李翠鳳表示，疾病管制署監測資料顯示，截止10月24日全台流感併發重症共計1639人、新冠併發重症共計1萬6231人，其中14歲以下幼童就分別佔有95人、143人，可見呼吸道傳染病對於幼兒的健康威脅不容小覰；疫苗接種後至少約2周後才會產生保護力，應盡速完成接種。可透過台南打疫苗平台進行預約亦可前往合約院所、衛生所及社區接種站隨到隨打。

台南市27日加開4場假日接種站。圖／台南市衛生局提供
台南市27日加開4場假日接種站。圖／台南市衛生局提供
台南市長黃偉哲提醒盡快完成疫苗接種。圖／台南市衛生局提供
台南市長黃偉哲提醒盡快完成疫苗接種。圖／台南市衛生局提供

傳染病 台南 流感疫苗 衛生局 衛生所 黃偉哲

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