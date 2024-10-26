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全國家將文化祭熱鬧踩街 集結嘉義噴水池祈福收驚驅晦
全國家將文化祭今天在嘉義市登場，市長黃敏惠早上到九華山地藏庵參加啟動儀式，來自全台10間知名將館都派出精銳，展現特別的陣式腳步、臉譜藝術與文化，下午步行齊聚中央噴水池，為民眾祈福、收驚與驅晦，將創下最多家將團體聚集噴水池紀錄。
黃敏惠說，全國家將文化祭邀請全台10間百年老館、知名將館，嘉邑震安宮振祐堂、古桃城山海鎮什家將本館為嘉義市已登錄無形文化資產的家將團，隍義堂今年也由嘉義市無形文化資產審議會審議通過登錄文資身分，成為嘉義市第5團具無形文化資產身分的家將團。
家將隊伍下午將自九華山地藏庵出發踩街，行經民權路、維新路、中山路、文化路後在中央噴水池集結，為民眾祈福、收驚與驅晦。黃敏惠說，嘉義市素有「家將窟」美名，宗教是重要文化資產，盼展現宗教、歷史、藝術意涵，讓更多人看見家將文化之美，擺脫社會觀感負面標籤。
文化局局長謝育哲指出，今年家將文化祭活動有遶境祈福、文物展、攝影展等，九華山地藏庵還提供民眾體驗家將臉譜彩繪。九華山地藏庵董事長黃俊森說，很高興提供場地讓全台家將一展風華，期待有更多民眾參與了解家將之美，也希望帶來安定人心力量。
文化局表示，全國家將文化祭2022年首辦，吸引許多民眾參與，最受歡迎的莫過於參與家將的收驚驅晦儀式，今年有來自嘉義縣市、新北市、台中市、台南市、屏東縣等10間知名將館的家將團，在嘉義市地標中央噴水池為大家祈福收驚，將創下諸羅建城320年來空前紀錄。
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