斥資200萬 台南運動健康護照App下載不到1萬次還會當機

斥資200多萬元建置「台南運動健康護照」 APP從今年4月推出以來，下載數不到1萬還被留負評不好用，南市體育局長陳良乾表示，會再加強，也會檢討是否宣傳不夠所致。

台南市議員陳皇宇指出，「台南運動健康護照」APP，網友評價並不佳，網友抱怨該APP要全民動起來，但掃ＱR-Code竟然當機停擺，導致無法使用也沒辦法參與摸彩，體育局鼓勵大家多運動，立意良善，但希望能改善，也不能停擺。

台南市政府為鼓勵市民養成運動好習慣，今年4月推出運動健康護照APP，並由市長黃偉哲代言，邀請民眾下載健康護照APP，還有機會獲得捷安特腳踏車、iPhone 15手機等大獎，共同打造台南成為活力運動城市。

體育局表示，「台南運動健康護照」APP，透過集點抽獎活動增加民眾運動誘因，鼓勵民眾多多運動，達到規律運動「7333定義」的目標，而將來也會持續加強各式行銷推廣，藉由優化的方式來改善系統實用性。

具體作法如將ＱR-Code改成以GPS定位座標，直接簽到退方式、連結穿戴式裝置收集運動數據、周邊運動場域推薦及結合自行車道、登山步道等，並提高使用趣味性，提供與其他使用者互動競賽、運動夥伴尋找等運用模式，期待能夠實踐帶動台南市民的運動風氣。

集點方式可分為「每日點數」、「每周點數」與「體育賽事點數」三種方式，於指定場館運動達30分鐘，即可獲得該運動場館對應點數；一周運動30分鐘達3天以上可額外獲贈1點。參與台南市相關的體育賽事，依活動屬性不同給予對應點數，每20點即可享有一次抽獎機會，活動期間所累積的點數可持續抽獎。