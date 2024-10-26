台南馬拉松 「完賽斗篷」遭批如垃圾袋

台南400馬拉松挑戰賽報名逾萬人，11月24日在新營體育場開跑，議員李宗翰質詢指出，他收到的「完賽斗篷」紀念品，有如「垃圾袋」，只是挖個洞套進去，穿上去相當悶熱；體育局長陳良乾說，是考量到凌晨開跑讓選手保暖，對於設計上有不同意見會檢討改進。

李宗翰說，參加馬拉松對完賽紀念品相當期待，最近收到後卻很失望，宣傳照片只有背面，上面圖樣很漂亮，但以為是像披風一樣可以打開披上，沒想到斗篷正面沒開口，他請裁縫師傅修改成前面可打開，這件斗篷穿起來就像「南方四賤客」的阿尼，不好穿也不好看，就像簡易雨衣、垃圾袋，希望未來紀念品設計多用心。

陳良乾說，11月下旬凌晨5、6點出發，考慮天氣變冷，才會設計斗篷，讓選手熱身禦寒；至於被譏像垃圾袋，他尷尬笑說，應沒那麼嚴重，不少民眾也覺得不錯。體育局說，主視覺與完賽物資由「數鯤島」與「常形社」共同設計，完賽物資含紀念跑衣、紀念棉T、獎牌、斗篷、毛巾與物資袋等。

有別於每年3月古都馬拉松，台南400馬拉松挑戰賽在溪北區舉行，路線經過鄭成功開台時駐軍紮營地區，起點從新營體育場出發，沿途經鹽水武廟、新營太子宮、鐵線橋、下營茅港尾以及柳營八翁酪農區等。