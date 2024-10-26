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台灣設計展登場 吃、穿在台南

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
經濟部長郭智輝（左二）、台南市長黃偉哲（左三）參觀台灣設計展的隱形冠軍產業。記者吳淑玲／攝影
經濟部長郭智輝（左二）、台南市長黃偉哲（左三）參觀台灣設計展的隱形冠軍產業。記者吳淑玲／攝影

2024台灣設計展今天登場，展期至11月10日，以台南市美術館2館、西市場、香蕉倉庫為主展區，主題「是台南，當是未來」，著眼於城市悠長歷史底蘊，串聯周邊藝文空間、特色商圈，全市也有多元的設計響應活動，市府邀大家一同來體驗文化首都設計力。

台灣設計展由經濟部與台南市府共同主辦，昨天開幕，經濟部長郭智輝說，台灣設計展2003年起推動迄今邁入第22年，藉設計美學融入產業，創造更美好願景生活，協助商圈營造新未來，帶來國際觀，觀光旅遊人潮，促進經濟發展

今年設計展匯聚150位設計師與200多家業者，展現台南歷史文化深厚底蘊與產業創新蓬勃發展，以及新舊交融獨特魅力，經濟部策畫6個主題館、主題區，涵蓋發跡台南隱形冠軍、前瞻企業及設計加值產業成果，未來城市想像，循環設計，城市美學等，也和台積電、奇美等逾30家知名企業、國營事業合作，展出產業轉型的成果，參與城市美學設計改造。

市長黃偉哲說，設計展展現「吃好穿好在台南，要來台灣設計展」，2大主展區為中央擇定的美術館2館及台南市府活化的西市場，其中西市場設計展結束後將進駐攤商，讓市定古蹟重新活躍在市民的記憶中。

台南5度舉辦台灣設計展，16天展期涵蓋多個展區與豐富活動，設多個衛星展區，分布在321巷藝術聚落、藍晒圖文創園區、愛國婦人會館、孔廟商圈、國華友愛商圈、永樂市場等，展覽以吃、穿為主要策展內容，從特色美食到傳統紡織業傳承創新，展現台南設計與生活美學深厚底蘊。結合富饒文化與創新，展現城市多元面貌。另藏身在淺草多功能中心的「不存在食堂」設計食堂，將邀集意想不到主廚輪番上陣，展現驚奇菜色。

台南 經濟發展 設計師

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