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南台灣藏書最多租書坊明年熄燈 愛書人哀「時代的眼淚」

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
南台灣藏書最多嘉市錦城可魯租書坊明年過年後熄燈，11月1日起拆賣全館書籍。圖／錦城可魯租書坊提供
南台灣藏書最多嘉市錦城可魯租書坊明年過年後熄燈，11月1日起拆賣全館書籍。圖／錦城可魯租書坊提供

嘉義市錦城可魯租書坊經營20年，擁有1萬5千名會員，日前在社群發布公告，11月1日起拆賣全館書籍，明年過完年結束營業，引起大批網友哀號「還我童年、時代眼淚！」許多愛書人摩拳擦掌準備購買店內20萬本絕版書籍。

可魯租書坊2005春節開幕，圖書總經銷藝豐圖書統計、每月進書金額南台灣數一數二，70坪營業空間，陳列20萬本書籍，是許多熱愛小說漫畫的讀者共同的回憶。

店長孫世昌夫妻26歲從彰化來嘉市開店，全盛時期每天要接待超過200組愛書人，累積會員人數超過1萬5千人，連市長黃敏惠再任市長前也曾來辦會員，尋找日本漫畫家弘兼憲史的絕版漫畫。

熱愛書籍的不只店長夫妻，店裡打工的工讀生中正、吳鳳、大同或嘉大也幾乎從大一做到大四，對漫畫小說有熱情愛書人。

孫世昌說，3年前疫情來客數腰斬再腰斬，加上出版社出書數量和種類大幅減少，經營困難、營業額銳減。加上工讀生陸續大學畢業也都找到工作準備離職，決定結束營業。1萬5千名會員有近4千人在店內有儲值金，20年物換星移、許多人聯絡不上，透過社群、媒體請會員來換購絕版書籍或領回儲值金。

孫世昌表示，租書坊11月1日下午2點起全館拆賣，由於台灣繁體出版品在中國擁有相當大市場，許多漫畫小說在網路上被炒到天價，公平起見不預留書籍，一律以現場購書為主。拆賣時間11月1日到明年2月3日，每天下午2點到晚間8點、周三公休。價格每10天降價1次，過年前下殺到1折。店內有大量的BL同人本、絕版漫畫小說歡迎愛書人來選購。

南台灣藏書最多嘉市錦城可魯租書坊明年過年後熄燈，11月1日起拆賣全館書籍。圖／錦城可魯租書坊提供
南台灣藏書最多嘉市錦城可魯租書坊明年過年後熄燈，11月1日起拆賣全館書籍。圖／錦城可魯租書坊提供
南台灣藏書最多嘉市錦城可魯租書坊明年過年後熄燈，11月1日起拆賣全館書籍。圖／錦城可魯租書坊提供
南台灣藏書最多嘉市錦城可魯租書坊明年過年後熄燈，11月1日起拆賣全館書籍。圖／錦城可魯租書坊提供
南台灣藏書最多嘉市錦城可魯租書坊明年過年後熄燈，11月1日起拆賣全館書籍。圖／錦城可魯租書坊提供
南台灣藏書最多嘉市錦城可魯租書坊明年過年後熄燈，11月1日起拆賣全館書籍。圖／錦城可魯租書坊提供

店長 社群

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