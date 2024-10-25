郭智輝到台南啟動台灣設計展 致詞「這句話」逗笑全場

2024台灣設計展今天在登場，展期至11月10日，以台南市美術館2館、西市場、香蕉倉庫為主展區，主題「是台南，當是未來」，著眼於城市悠長的歷史底蘊，串聯周邊藝文空間、特色商圈，全市也有多元的設計響應活動，市府邀大家一同來體驗文化首都設計力。

由經濟部與台南市政府共同主辦的「2024台灣設計展」經濟部長郭智輝致詞後表示，他一定要照稿唸，不然大家都說他是自走砲，逗得全場大笑。

郭智輝表示，台灣設計展2003年起推動迄今邁入第22年，藉由設計美學融入產業，創造更美好願景生活，協助商圈營造新未來，帶來國際觀，觀光旅遊人潮，促進經濟發展，今年再度和台南市政府合作，2007年經濟部在蕭壠文化

園區也曾合作舉辦，如今園區成功活化，設立各式主題會館及舉辦特色展覽，國內外藝術家陸續進駐，為土地注入新的活力和創意。

他說，台南是台灣歷史最悠久的城市，1624年荷蘭人建立熱蘭遮城以來，留下豐富人文歷史寶藏，塑造獨特迷人生活風範，今年台南建城400年，今日台南已呈現傳統文化和新興科技交織獨特面貌，2023年南科營業額1.58兆元，成為半導體重要基地，金屬紡織汽機車塑膠等產業也培養許多世界級隱形冠軍，彰顯台南卓越創新實力與產業競爭力。

今年設計展匯聚150名設計師與200多家業者，展現台南歷史文化深厚底蘊與產業創新蓬勃發展及新舊交融獨特魅力，經濟部策畫6個主題館、主題區，涵蓋發跡於台南的隱形冠軍、前瞻企業及設計加值產業成果，未來城市想像，循環設計，城市美學等，也和台積電、奇美等逾30家知名企業、國營事業合作，展出產業轉型成果，參與城市美學設計改造。

市長黃偉哲表示，此次設計展將展現「吃好穿好在台南，要來台灣設計展」，兩大主要展區為中央擇定的美術館二館及台南市政府所活化的西市場，其中西市場在設計展結束後將進駐攤商，讓這個市定古蹟重新活躍在市民的記憶中。