雲林地檢署和茄荖山莊合作 提供完善社區型戒毒環境

為彌補雲林缺乏居住型戒毒處遇院所，雲林地檢署今天下午和國內唯一由衛生福利部公辦的藥癮治療性社區草屯療養院「茄荖山莊」簽署合作意向書，將納入雲檢戒毒多元處遇的板塊，預估只要在山莊住滿3個月，戒毒成功率可達7成，為雲林1、2級毒癮者開啟戒毒新篇章。

茄荖山莊是草屯療養院中的一個社區，除提供正規的毒癮戒治，也提供讀書上課、技能學習等多項證照學程，雲林地檢署檢察長戴文亮指出，雲林目前缺乏居住型的戒治處遇院所，台中、彰化、南投與山莊合作提供完善的戒治環境，成效很好，期待雲林跟進，讓更多想戒毒的人成功戒治。

戴文亮指出，居住型處遇戒治模式將提供符合條件的緩起訴毒癮者，居住在山莊接受8個月到1年戒治，以過去紀錄該山莊的戒癮成功率高達9成，期待透過這次合作，提供雲林一個良好的戒癮選擇，戒癮者可提出申請，經評估符合條件者即可入住。

草屯療養院長藍祚鴻也指出，山莊已成立18年，設立前還赴美國取經，建構完善的戒治環境，目前山莊男女各有30床，設有廚房，鄰近還有農場提供園藝治療，至於戒治費用由衛福部心理健康司預算支應，當事人只負擔伙食費。

他強調，據以往經驗，只要在山莊能居住3個月戒治成功率可達7成以上，透過專業醫療團隊進行全人戒毒復健治療，讓戒癮者學習壓力調適、情緒控制、增進社交適應力，克服心理障礙，重拾健康回歸家庭。

今天合作意向書簽署儀式由雲林地檢署檢察長戴文亮和衛生福利部草屯療養院長藍祚鴻代表簽署，同時為強化戒癮治療網絡的合作模式，簽署後隨即召開今年度第二次毒品戒治網絡聯繫平台會議，共同降低毒品再犯率，打造無毒家園。

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