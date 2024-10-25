南市府興建將軍水產加工物流運籌中心 明年完工委託民營

將軍水產加工及物流運籌中心是台南市首座政府規畫興建的水產品區域冷鏈物流中心，明年3月底完工將以營運移轉(OT)方式委由民間機構營運。市府公告招商由「台南漁產運銷公司」取得營運權。今天市長黃偉哲、漁業署副署長陳建佑見證簽約。

農業局主任秘書吳威達、台南漁產運銷公司董事長葉哲維代表簽約，期盼引進民間資金及專業能力，提升公共建設服務品質與經營效率。

黃偉哲表示，該中心由漁業署及市府投入1.88億元興建，完成後可有效調節台南市主要養殖漁產產銷平衡、穩定價格及拓展市場通路，提升漁民收益，「達成生產、加工及運銷三贏的局面」。市府也宣布將入股，與民間合力調節產銷，發展通路，提升台南市水產產業價值、安全與永續發展。

黃偉哲說，台南長久以來作為農漁發展重鎮，虱目魚及台灣鯛產量全國數一數二，「頂港有名聲，下港上出名」。為求品質更上層樓，提升農漁產品在國內外市場競爭力，精進冷鏈物流設備及技術成為重中之重。這次「將軍水產加工及物流運籌中心」由產官合作，期待在完工後盡快達成產季調節，應付內外銷各項所需，同時最大程度保障漁民權益。

農業局說，物流運籌中心基地面積約1.72公頃，第一階段優先以1/4土地4300平方公尺作為智慧水產示範基地。主體建築2層735坪，內部空間依民間機構使用需求客製化打造，設置集貨包裝區、加工廠、冷凍倉庫等，委外年期20年，如民間機構營運績效良好，得優先續約10年，契約期間估計可為市府增加權利金、土地租金及稅收收入約１億元，並可帶動周邊產業鏈，提升就業率。

台南漁產運銷表示，中心建置符合HACCP及GHP廠房，提供集貨、分級、包裝、出貨、預冷、冷藏等功能，水產品年處理量將達1千公噸，並運用集團加工廠，與市府合作調節產銷，逐年增加漁產品外銷產量。公司也將持續發展水產冷鏈保存技術創新，配合政策執行台南大宗漁產品收購加工，調節產銷、穩定價格，建立區域冷鏈發展典範。