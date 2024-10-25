台南市區最後秘境 哈赫拿爾森林公園將開放

位在台南市南區體育公園旁的竹溪畔，有「台南市區最後秘境」之稱的哈赫拿爾森林即將整修完工開放，台南市長黃偉哲24日特地前往生態公園進行開放前最後視察。

黃偉哲市長表示，竹溪從賴清德總統擔任市長時開啟整治的第一步，他只是接棒賴總統繼續努力。「竹溪水岸改善及環境營造工程」的特點在於工程期間沒有砍掉任何一棵樹，同時所有的廢棄水泥都成為工程用的級配，沒有製造水泥垃圾，在樹木跟水泥都達到生態環保的指標，此外對於生活廢水也有經過初步的處理，達到水質乾淨，未來將成為台南市民最好的休閒場所之一。

水利局表示，「竹溪水岸改善及環境營造」工程將完整保留森林林相的原始風貌，以低密度開發的手法保留水岸自然生態，配合整體空間整理及亮點營造，規劃設置洪泛平原、手作步道、生態教育導覽解說與休憩設施等，讓民眾體驗森林生態探索的水岸環境。整體工程內容以自然為本，保留原始地形地貌建置森林內的步道系統，以生態友善的方式改善竹溪橋至金湯橋間部分坍塌河段護岸及垂直護岸，避免堵塞造成上游河段溢淹，同時種植原生樹種，維持森林健康度及原生水生植物的保育。

水利局進一步說明，生態資源豐富的竹溪森林段河道，肩負著重要的市區排水功能，但為了將這片美麗珍貴的原始森林保留給市民，工程單位除了將原本大面積硬舖面轉化為能容納3000噸的滯洪溼地(日月湖)，打造流域分散滯洪示範，亦確保竹溪在極端氣候的挑戰下，兼顧防洪安全的重要任務，且透過本工程淨化沉沙池及近自然水渠道兩工序淨化竹溪水質，水質已由中度污染降至未(稍)受污染程度。

聚傳媒