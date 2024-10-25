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嘉縣斥千萬改善人行道 議員批「墓仔埔」旁根本沒人走

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣斥資1500萬元改善人行道，議員詹琬蓁今天在臨時會批「墓仔埔」旁根本沒人走。圖／翻攝畫面
嘉義縣斥資1500萬元改善人行道，議員詹琬蓁今天在臨時會批「墓仔埔」旁根本沒人走。圖／翻攝畫面

嘉義縣政府向內政部爭取1320萬元，改善水上鄉南鄉村牛稠埔村里道路，今天議會臨時會提墊付案遭議員反對，質疑牛稠埔道路旁「都是墓仔埔根本沒人走路」，假借人行道之名，實則為新設私人生命園區鋪路，但也有議員認為需保留經費，將保留至三讀會討論。

縣府提案，檢送內政部補助辦理「永續提升人行安全計畫—嘉義縣水上鄉南鄉村牛稠埔村里道路改善工程計劃」，經費1500萬元，包括中央補助款1320萬元，公所自籌配合款180萬元，擬請議會同意先行墊付1320萬元，俟後依相關規定列入預算轉正。

議員詹琬蓁說，縣府申請「永續提升行人安全計畫」，但該路段「附近都是墓仔埔，根本沒人會在那裡走路」，大家都開車、騎車或騎腳踏車，只因新設私人生命園區要改善道路，就用提升行人安全計畫鋪路，相當不合理，應找適當經費改善道路。

建設處長郭良江說，公所依程序提報，國土署有核定，最主要是人行環境改善，周遭有柴頭埤休閒公園，環湖道路旁都有人行道，未來將串連兩處人行道，設計後仍需國土署審查。學校周邊環境也陸續提報，國土署核定村里道路也可提報。

議員何子凡說，議會應該要嚴正反對這個案子通過，很明顯就是「掛羊頭、賣狗肉」，「假公濟私、巧立名目」，嘉義縣提報10案改善人行道路，其中9案都在都市計畫區內且在學校周邊，只有這1案在都市計畫區外的偏僻荒涼郊區，就連審查委員也指出問題。

牛稠埔村里道路改善工程計畫在評選審查會議時被指出，應以建置人行環境為主，請修正案名報署以符實需；部分路段只改鋪面，建議整體考量人行道系統；現地人車流量低、交通量低，且位於都市計劃區外，周邊土地非民眾據居地，效益較不明確。

何子凡批評，此案不知有何考量或政治關係，硬把道路改善塞進提升行人安全計畫，巧立名目爭取經費，旁邊就是新設私人生命園區，後面還有某個嘉義權貴人士做背景，曾在裡面擔任董事，不免讓人覺得瓜田李下，為特定人士爭取經費改善周邊基礎建設。

詹琬蓁、何子凡都主張提案退回，還有更多學校周邊通學步道有待改善，不應先改善使用率不高的村里道路。議員江佩曄說，那邊有一個村莊，為了讓南鄉不再是偏鄉，村長曾反應需改善，主張經費保留。議員陳柏麟擔任主席裁示，此案保留至三讀會討論。

嘉義縣斥資1500萬元改善人行道，議員何子凡今天在臨時會質疑為特定人士改善基礎建設。圖／翻攝畫面
嘉義縣斥資1500萬元改善人行道，議員何子凡今天在臨時會質疑為特定人士改善基礎建設。圖／翻攝畫面

人行道 嘉義 議員

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