日本「高崎祭」台南登場 近距離體驗日本物產

日本「高崎祭」今天在台南大遠百登場，為期3天，高崎市長富岡賢治等府會首長也到場揭開這場祭典序幕，讓人近距離體驗日本物產及風土人情。

台南市副市長趙卿惠、日本高崎市長富岡賢治、副市長曾根光広、議長後閑賢二等人，今天在台南大遠百揭開「高崎祭」序幕。開幕式還請來演奏家松本梅頌演奏日本傳統音樂三味線，「高崎第九合唱團」和「台南市民族管絃樂團」也同台合奏。

趙卿惠指出，「高崎祭」讓台南、高崎充分了解彼此物產，感受豐富人文背景與文化底蘊，她希望未來兩市合作交流，也深化台南和日本群馬縣關係。

富岡賢治盛讚台南美食說，他每天吃得非常飽，來2天就胖2公斤。「高崎祭」則帶來高崎市知名物產，也反映日本風土情感。

南市府新聞稿指出，高崎市是群馬縣第一大城，也是日本第一達摩娃娃產地，高崎梅在日本頗富盛名，產量東日本第一。台南、高崎今年開始推動交流，拉近雙方距離。

「高崎祭」展售農特產、梅酒、梅子加工品、味增烤饅頭，且開放手繪達摩體驗、及蕎麥麵、和菓子實作展演，豐富多元。