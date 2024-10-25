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樹木移植計畫說不清 台南沙崙健康園區環評補件再審

中央社／ 台北25日電

台南市沙崙健康園區是行政院重大建設之一，環境部今天上午召開環評初審會議，認為開發單位仍應說明樹木移植、廢棄物處理等規劃，全案補件再審。

環境部今天上午召開「台南市沙崙健康園區環境影響說明書」專案小組初審會議。

為了強化沙崙科學城周邊整體發展與配合成大醫療創新園區及沙崙醫院的進駐，台南市政府在台糖原北沙崙農場部分土地開發沙崙健康園區，園區北側鄰近86快速道路並緊鄰沙崙智慧綠能科學城，開發總面積達84.25公頃。

計畫也將整合基地周圍研發產業，引進如生醫、AI、資安、綠能等上中下游製造業，盼能吸引就業人口約4000人。

根據開發單位的樹木調查，計畫地原有經濟造林有1.8萬株樹木，開發單規劃胸徑20公分以上樹木約6900株將採原有林原地保留及移至區內，其中6株胸徑達60cm以上大樹將採原地保留，而剩餘的1.1萬株樹木則將區外移植用做路樹、公園、園藝等用途使用。

不過，環評委員認為移植計畫不明確，因此最後要求開發單位以地圖呈現目前園區植栽現況，補充區內原地保留規劃及區內外樹木移（補）植計畫、檢核施工、營運期間空氣污染物排放量增量模擬評估合理性，研提具體減輕措施。

以及強化說明園區產生廢棄物之種類、產生量、去化管道、減量對策等規劃，評估園區廠商進駐率達一定比率時，啟動園區廢棄物設施興建規劃評估等，全案補件再審。

台南 廢棄物 環境部

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