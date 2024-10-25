性別友善公廁被「看光光」？台南市場處：已請廠商改善

性別友善廁所成為趨勢，台南有4處市場公廁整建為性別友善廁所，議員指白河公有市場廁所有隱私曝光及通道過窄等設計不當；台南市市場處表示，工程還在驗收中，研議請廠商改善，並在另一向增開出入口，避免錯身擁擠。

市議員李宗翰表示，白河市場公廁整修，建築師未考量窗戶高度不足且採空心磚設計，通風十足但隱密性不足，已在地方炸鍋；民眾也反映通道空間不足，2人擦身會成為「摸乳巷」，引起熱議。

李宗翰說，問題在開窗處和眼睛平視，造成如廁時會被人看光光，廁所內通道過於狹窄，雙向開門時會有卡門及碰撞的不便，「難道要先打電話問對面要不要出門了嗎？」性別友善廁所用意良善，但也要考慮到空間是否足夠，不要為做而做。

李宗翰出示照片質詢經發局長林榮川知不知道地點，林榮川說，看不出來；李宗翰不滿日前已辦過會勘，但局長竟然不知道。

台南市市場處說，白河市場廁所改善工程南邊公廁及二樓公廁已完工，並於10月14日點交後先行開放使用，針對提升便利性部分，研議規劃在另一向增開出入口，以雙向出入口避免錯身擁擠，目前將彙整攤商及民眾使用後各項反映建議，作為後續調整的參考。

市場處表示，目前全市市場整修為性平友善廁所有4間，分別是新營、保安、安溪、白河等公有市場。