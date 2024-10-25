台南馬拉松「完賽斗篷」被說像垃圾袋？ 市府說誤會大了

台南400馬拉松挑戰賽報名已逾萬人，11月24日在新營體育場開跑，議員李宗翰上午在議會總質時指出，他收到的「完賽斗篷」紀念品，有如「垃圾袋」，只是挖個洞套進去，穿上去如「南方四賤客」中的阿尼，穿上去會相當悶熱；體育局長陳良乾說，是考量到凌晨開跑讓選手保暖，對於設計上有不同意見會檢討改進。

李宗翰表示，因為有參加馬拉松，對於完賽紀念品相當期待，最近收到後卻很失望，活動宣傳的照片只有背面，上面的圖樣很漂亮，但以為是像披風一樣可以打開披上的，沒想到斗篷的正面並沒有開口，他請裁縫師傅修改成前面可打開。

李宗翰說，這件斗篷穿起來就像「南方四賤客」中的阿尼，不好穿也不好看，就像簡易的雨衣，難聽是像垃圾袋 ，希望未來辦活動在紀念品設計上可以多用心。

陳良乾說，是因活動是11月下旬舉行，且凌晨5、6點出發，考慮天氣也變冷了，才會設計斗篷，讓選手在熱身時有禦寒的衣服；至於被議員指像垃圾袋，陳良乾尷尬地笑笑說，應該沒有那麼嚴重，不少民眾也覺得不錯。

據了解，東京、台北等各大馬拉松賽及知名衝浪品牌也都有這樣的斗篷或毛巾衣，可能是認知的差異。

體育局說，本次主視覺與完賽物資由「數鯤島」與「常形社」共同設計繪製，充滿設計質感的完賽物資包含紀念跑衣、紀念棉T、完賽獎牌、完賽斗篷、完賽毛巾與完賽物資袋等。

有別於每年3月的古都馬拉松，台南400馬拉松挑戰賽在溪北區舉行，路線經過1661年鄭成功開台時駐軍紮營地區的路跑活動，穿越當年鄭成功的開台五營—新營、舊營（鹽水）、下營、中營與柳營，起點從新營體育場出發，沿途經過鹽水武廟、新營太子宮、鐵線橋、下營茅港尾以及柳營八翁酪農區等。