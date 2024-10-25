台南市3座立體停車場啟動招商 解決「最難停車」問題

台南市政府交通局「仁德停4、永康停9、永康停6立體多目標停車場」等三塊基地BOT案啟動招商政策公告，今天起起至12月23日截止，公告期間為60天，有意投資的申請人，備具規定書面文件向交通局提出申請，3處停車場皆位在未來重大交通建設行經的節點，盼以公私部門共同合作加速立體停車場建設。

台南市長黃偉哲說，此次列入招商的範圍包括未來捷運藍線行經的仁德停4、位於永康東橋重劃區市立圖書館總館北側的永康停9、以及鄰近未來捷運藍綠線交會站點平實轉運站的永康停6，3處停車場用地面積與區位均相當良好，周邊停車需求高，具有高度發展潛力。

交通局長王銘德表示，此次藉由促進民間參與公共建設法，期望引入民間力量共同投資建設立體多目標停車場。停車場用地具有高建蔽容積率的優勢，且可融入13種不同業種的多目標使用。本次招商希望透過民間資金與創新巧思，規畫符合在地需求的多目標商業服務，同時也兼顧停車場需求及公益空間，賦予土地更加多元使用效益，型塑地方新的亮點。

議員關切廠商投標意願？王銘德說，9月2日及9月11日召開南、北兩場招商說明會，投資人出席踴躍，多家企業積極到場參與，展現出高度興趣，顯見對本案的投資發展與未來土地開發重視。