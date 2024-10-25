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雲林口湖謝厝升壓站因抗爭停工多月 今復工再遭村民陳抗

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
村民抗爭被迫停工多月的口湖鄉謝厝村能源升壓站，今早又開工，再遭村民抗議，警方到場戒護未發生衝突。記者蔡維斌／翻攝
村民抗爭被迫停工多月的口湖鄉謝厝村能源升壓站，今早又開工，再遭村民抗議，警方到場戒護未發生衝突。記者蔡維斌／翻攝

雲林口湖鄉謝厝村、湖東村交界處的太陽能光電用升壓站，去年動工遭村民抗爭被迫停工，今天上午部分機具進場，再引起村民關注，有數十名村民趕到現場，和施工人員對峙要求停工，場面數度緊張，為避免發生衝突，警方也到場戒護，村民揚言只要動工一定再發動抗爭後離去，化解紛爭。

位於口湖謝厝村的能源升壓站，去年底動工，即遭村民反對抗爭，並群起到縣政府和議會陳情，當地村民也組成自救會，指廠商事前召開的說明會辦在下崙村，工地卻設在謝厝村且距離社區太近，村民質疑廠商以「甲地開會、乙地施工」矇騙過關。

村民指出，廠商去年二月開工前，在距離謝厝村碼有五公里的下崙村召開說明會，工地卻建在謝厝且當天與會人員幾乎沒有在地居民。工地去年底動工一段時間，村民才知道工地是要建升壓站，大家擔憂電磁波、輻射可能會汙染住家環境與水源，才群起反對。

雲林縣府也要求廠商要與村民完成協商前暫時停工，經停工數月後，今天上午又有部分怪手機具進場，約有三、四十名村民趕到現場和工地人員對峙，要求停工，警方也趕到場戒護。

村民指這段時間都沒有協商，竟又擅自開工，村民揚言下周將再發動抗爭，對峙一段時間後村民陸續散去，才沒擴大爭端。口湖鄉長李龍飛指出，先前包括立委和縣府都要求廠商與地方再溝通，甚至再找一處比較合適的地方做，像水井村的升壓站就沒人反對，為讓國家能源政策順利推行，找合適地點及溝通比較好。

村民抗爭被迫停工多月的口湖鄉謝厝村能源升壓站，今早又開工，再遭村民抗議，警方到場戒護未發生衝突。記者蔡維斌／翻攝
村民抗爭被迫停工多月的口湖鄉謝厝村能源升壓站，今早又開工，再遭村民抗議，警方到場戒護未發生衝突。記者蔡維斌／翻攝
村民抗爭被迫停工多月的口湖鄉謝厝村能源升壓站，今早又開工，再遭村民抗議，警方到場戒護未發生衝突。記者蔡維斌／翻攝
村民抗爭被迫停工多月的口湖鄉謝厝村能源升壓站，今早又開工，再遭村民抗議，警方到場戒護未發生衝突。記者蔡維斌／翻攝

口湖鄉 溝通 雲林

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